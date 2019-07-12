Дорожники открестились от крошащегося асфальта на Гражданском. Работы ведет подрядчик «ПетербургГаза»

Читатели «Фонтанки» обратили внимание на неровности асфальта, уложенного только что на Гражданском проспекте, на участке между Гидротехников и Науки. Выполняющий ремонт в этом районе «Орион плюс» сообщает, что он ни при чем.

Как пояснили «Фонтанке» в компании 12 июля, в данный момент «Орион плюс» проводит ремонт на другом участке проспекта. Судя по ордеру ГАТИ, на заинтересовавшем читателей отрезке работает подрядчик «ПетербургГаза» – ООО «Навигатор-СБС». В «ПетербургГазе» пояснили, что речь идет о реконструкции газопровода. «Ордер открыт до октября, – ответили в предприятии на вопрос, устраивает ли его качество восстановленного дорожного покрытия. – Работы еще не завершены».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что «Орион плюс» вышел на первый участок Гражданского проспекта – от проспекта Маршала Блюхера до проспекта Непокоренных. Далее ремонт продолжат до Северного проспекта и затем — до Суздальского.