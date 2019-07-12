«Полное нарушение порядка реализации проекта». Три вице-губернатора получили выговоры за Муринский парк

Заместители главы Петербурга Эдуард Батанов, Николай Линченко и Николай Бондаренко получили выговоры от врио губернатора Александра Беглова за нарушение порядка реализации второй очереди «Нова Арены» в Муринском парке. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба градоначальника.

Выговор вице-губернаторы, отвечающие за инвестиции, строительство и благоустройство, получили за «нарушение порядка при реализации проекта благоустройства Муринского парка».

«Сегодняшняя ситуация показала полное нарушение порядка реализации проекта», – подчеркнул Александр Беглов, уточнив, что будет жестко требовать соблюдения порядка согласования подобных проектов с горожанами.

Напомним, вырубка деревьев в Муринском парке, возмутившая жителей Калининского района, началась 11 июля. Участок Смольный в 2018 году отдал компании «Анна Нова» под строительство второй очереди спорткомплекса. Решение вызвало негодование горожан, которые высказывали недовольство тем, что руководство города позволило реализовать первую очередь.

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На публичных слушаниях в апреле жители раскритиковали проект, потребовав вернуть участок в состав парка. Кроме того, инициативная группа неоднократно проводила пикеты, народные сходы в поддержку сохранения «зелени» и собрала 3,7 тысячи подписей горожан, которые были переданы Беглову.

Ранее стало известно, что «Анна Нова» приостановила вырубку на неопределенный срок. По словам представителя компании, будет рассмотрен вопрос изменения проекта – перестановки помещений, за счет чего здание может стать более узким и длинным, что позволит сократить объемы вырубки деревьев. На данный момент спилить успели порядка полусотни вязов и берез, говорят очевидцы.