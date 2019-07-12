«Первые 12 сапов в Петербург привезли из Китая». История сапсёрфинга на берегах Невы

Сапсёрфинг – это больше серфинг или гребля? Можно ли оседлать на сапе волну? Почему сапсёрф до сих пор нет входит в программу Олимпиады? В преддверии IV международного фестиваля «Фонтанка-SUP» на эти вопросы ответил председатель Федерации сапсёрфинга Леонид Литвинов.

предоставлено Л.Литвиновым

За неделю до четвертого в истории международного фестиваля «Фонтанка-SUP», который пройдет 20 июля, мы встретились с председателем Федерации сапсёрфинга и руководителем первой школы по этому виду спорта в Петербурге Леонидом Литвиновым.

– С чего начался сапсерфинг в Петербурге?

– Есть Денис Зинчук, живет в Выборге. Он был одним из первых, кто купил себе сап. Он же стал организовывать в Выборге чемпионаты России по САП, как мы их тогда называли.

– Но они не были официальными?

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– Да, федерация еще не была зарегистрирована.

– Это какой год?

– С 2010-2011 мы начали регулярно проводить такие чемпионаты. В первый раз поменяли локацию только в 15 году: турнир был в Сестрорецке и на мысе Флотский. В 16 году провели на курорте Красное озеро. Это был первый такой большой турнир. Приехало много спортсменов, даже с Черного моря. В 17 году чемпионата не было. А в 18 опять был в Выборге и его опять Денис организовывал. Это был первый официальный такой турнир при зарегистрированной федерации. И спортсмены, кто выступал, уже получили разряды и звания.

– Сколько дисциплин было?

– Чемпионат мира проводится в четырех дисциплинах – марафон (18-20 км), спринт (200 метров), технический рейс (гонка на море с поворотами вокруг буев и выбеганием на берег) и вейв — это чисто серф-дисциплина. Вообще сап пошел из серфинга. Но сейчас за сап идет борьба двух федераций – гребли и серфинга. Федерация гребли недавно тоже решила развивать сап. У нас в России многие каноисты пересели на сапы и уже неплохо гребут. А ISA (Международная федерация серфинга – ред.) развивает сап уже больше десяти лет.

– Настоящий конфликт.

–Так и есть. И поэтому сап до сих пор не попал на Олимпиаду, хотя должен был быть уже в Токио-2020 наравне с серфингом. В мире у сапа колоссальная популярность. Наш вид спорта растет семимильными шагами, особенно в Австралии, США, Европе, Новой Зеландии. В Европе целый Евротур проводят на реках и озерах. Сейчас этот конфликт разбирает спортивный суд в Лозанне. Уже больше года идет разбирательство, кому отдать сап. А в итоге страдают спортсмены. Из-за этого подвисли и перспективы сапсерфинга на Олимпиаде-2024.

– Вернемся к истории сапсерфинга в Санкт-Петербурге. Значит, можно считать Зинчука первым?

– Это надо у Дениса спросить. Есть еще Дима Седов, который какое-то время жил в Доминикане и увлекся там этим видом спорта. И вот он закупил в Китае 12 сапов, еще жестких, и привез их в Питер. Это был, наверное, 2009-10 год. Он организовал на одном из местных озер прокат. Мы на них все катались и брали в аренду для выступления на турнирах. И сам Дима был таким мощным чуваком. Отлично греб, был бессменными чемпионом всех первых чемпионатов, а потом потерял интерес к этой теме. Но до него был еще такой серфер Леня Фролов. Он тоже привозил сап, кажется, в 2008-09 годах. Вот или он, или Фролов, или Зинчук. Денис лучше это помнит. В целом, мы вовремя подключились к мировому процессу, потому что я с 2004 года регулярно езжу во Францию, Осгор — это такая мекка европейского серфинга. Первых саперов я там увидел тоже где-то в 2008-09 годах. Очень быстро от жестких досок перешли к надувным, что решило много вопросов с транспортировкой. Тот же Леня Фролов, когда купил первый жесткий сап где-то 3,5 метра в длину, с трудом его поднимал на свой этаж в девятиэтажной панельке, потому что в лифт доска, естественно, не помещалась. В итоге он так промучился где-то полгода и увез его на дачу. Первые сапы мало чем отличались от лонгбордов в обычном серфинге. Они были просто шире и толще, чтобы выдерживать человека и не тонуть.

– Сколько школ сапсерфинга сейчас в Петербурге?

– Мы уже сбились со счета. У нас самое мощное сап-движение в России. Даже в Москве такого нет, хотя, казалось бы, город намного больше, богаче и воды достаточно много. А по факту получается, что в Питере все это круче. У нас даже цены на коммерческие прогулки намного выше, чем в Москве.

– С чем это связано?

– Наверное, с красотой нашего города, историческим центром, который похож на Венецию. Людям интересно покататься именно в такой обстановке. Плюс у нас очень короткий сезон. В Москве сезон минимум на два месяца длиннее. У нас люди предпочитают кататься в теплую погоду. В холод даже низкой ценой не заманить никого. Петербург в этом смысле находится почти в самом худшем положении в России, но сап-движение развилось больше всего именно у нас.

В 15 гому мы логически подошли к моменту, что можно открыть школу сапсерфинга и сделать обучение для большого количества людей. Я уже занимался обучением серфингу на Финском заливе. Разработал маршруты, прежде всего в центре, в исторической застройке, также на Крестовском острове. Мы с Денисом их протестили, отсняли фото и уже в октябре провели первые обучающие прогулки с инструктажем, сопровождением, фотографированием https://vk.com/album-106078992_223336992 . В тот год глубокой осенью мы провели еще несколько уроков. а в 16 году школа заработала с весны на полную мощность.

Школа серфинга и сапсерфинга «Онего Серф» регулярно проводит прогулки в центре у Спаса-на-Крови, на Крестовском и Каменном островах, на Лахте у башни Газпрома, на многих уникальных загородных маршрутах. С 17 года мы арендуем небольшую площадь в Английском гребном клубе на Крестовском острове. Мы ходили в разные гребные клубы, но пошли нам встречу только тут. Руководитель клуба Мария Коробова ездит по всему миру, и она видит, что саперы тренируются вместе с гребцами в одних клубах. Это очень перспективная синергия. У сапа идет бурное развитие в мире. У Английского гребного клуба в сентябре в Сестрорецке будут гонки по спринту на 200 м и мы планируем свой чемпионат по спринту вместе с ними провести. Так что у нас такое взаимовыгодное сотрудничество сложилось. Наша школа одна из первых в Петербурге, возможно, самая первая, у нас большой опыт обучения. Все инструкторы с сертификатами ISA и курсами спасателей на воде и оказания первой помощи. Как и положено, обновляем сертификаты раз в два года. Плюс у нас удобный причал для спуска и инструктажа, мужская и женская раздевалки, душ, туалет и камеры хранения для ценных вещей.

– И все-таки сапсерфинг – это больше серфинг или гребля?

– Что касается рек и озер — это, конечно, больше гребля. C точки зрения серфинга: на сапе для гладкой воды отлично тренируется баланс. Я специально не занимаюсь балансом. Катание на сапе помогло мне развить баланс и это помогает в классическом серфинге. Это и гребля, общефизическая подготовка. Серфинг на сапе – это немного другая история. Нужны волны, а волн в России, к сожалению, не так много. В Питере они есть, но сап на гладкой воде у нас все равно более популярен, потому что доступен любому.

– На сапах тоже можно кататься по волнам?

– На любом сапе можно. Даже на самом толстом. На финском заливе часто бывают небольшие волны, и можно приходить ловить их на сапах.

– Насколько нужно быть физически подготовленным для сапа?

– Опять же история сапа на гладкой воде без волн хороша именно тем, что им могут заниматься почти все. У меня дочка с восьми лет уже сама гребет на огромном взрослом сапе. Хотя есть и специальные детские сапы. И также пожилые люди тоже могут прекрасно справляться с сапом. Например, в том же серфинге в 70-80 лет уже сложнее начинать кататься.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Справка

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».

Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2019»

Инновационный партнер – «Газпром нефть»

Официальный SUP-партнер - компания Bestway

Официальный медиапартнер – Новое Радио

Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA

Официальный страховой партнер – СК «ГАЙДЕ»

Командный партнер – Группа «Эталон»

Командный партнер – Банк «Санкт-Петербург»

Партнер – компания PAROC

Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open

Партнер – сеть пиццерий Додо Пицца