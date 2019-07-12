«В России футболисток-лесбиянок меньше, чем за границей. Потому что страшно»

Должны ли быть у женщин и мужчин в российском футболе одинаковые зарплаты и в какой профессии по-настоящему важен размер груди, – «Фонтанка» поговорила с двукратной обладательницей Кубка Европы по пляжному футболу Еленой Ивашкиной.

Павел Каравашкин /«Фонтанка.ру»

На прошлой неделе женская сборная России по пляжному футболу во второй раз подряд стала победителем Кубка Европы. Семеро из одиннадцати футболисток национальной команды представляли петербургский клуб «Звезда». В их числе – 20-летняя Елена Ивашкина. После возвращения в Петербург мы встретились с ней и поговорили о непростой доле женского футбола в России.

– Что-то случилось с тобой в детстве, что ты решила стать футболистом?

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– Это началось лет с шести. У меня отец военнослужащий. Мы жили в военном городке, где в основном были одни парни. Как-то так получилось, что один знакомый мальчик позвал сыграть в футбол. Меня сразу поставили на ворота. В первой же игре мне выбили палец на руке. Я плакала и думала: зачем мне это все? Но все равно продолжила с ними играть каждый день. Потом было несколько переездов: из Печор во Псков, а оттуда в Петербург. За мини-футбольную «Аврору» отыграла года четыре. Потом ушла из команды и буквально через пару дней мне позвонил Иван Канаев (главный тренер ЖФК «Звезда» – ред.). Говорит: «Слышал, ты из команды ушла». Так и попала в пляжный футбол. Сначала мне очень не нравилось, я дико стрессовала и не хотела этим заниматься. Было очень тяжело. Но постепенно мне стало нравится.

– Почему из «Авроры» ушла?

– Я была в 11 классе и передо мной стоял выбор: либо я продолжаю дальше играть в футбол, либо учеба. А для меня учеба всегда была важнее, потому что в футболе перспективы туманные. Те же мениски порвешь – и всё. Куда ты пойдешь без образования?

– График в пляжном футболе проще?

– Да, у нас тренировки не пять дней в неделю, как в мини-футбольном клубе «Аврора», – всего лишь 2-3 занятия, и те поздним вечером. Плюс игры по выходным. Поэтому тут проще совмещать.

– А с чем стресс был связан?

– Потому что пляжка вообще не шла. У меня ничего не получилось: было тяжело бегать по песку, постоянно зарывалась, с мячом ничего не могла сделать. Бьешь, а попадаешь по песку. Все ноги себе отбила. И еще физически было очень тяжело. Хотя в мини-футболе нагрузки особенно перед турнирами тоже были приличные, но по песку почему-то было очень трудно бегать. Наверное, кости тяжелые.

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– Кости тяжелые?

– Серьезно! Меня все время как-то к земле прижимает.

– Сколько адаптация длилась?

– Полгода. Я даже прогуливала тренировки. Иван меня дрючил: «Давай, давай, надо». А я: «Не хочу!». Но в итоге как-то полгода продержалась и потом легче пошло.

– Ты закончила полицейский колледж. Это был осознанный выбор?

– Да. Вообще хотела сначала в институт МВД поступать. Это связано с тем, что я росла в семье военнослужащего. Поэтому мне военная или полицейская тема ближе, нежели обычный СПбГУ, ИТМО или еще что-то подобное. Но при поступлении в институт МВД меня завалили на врачебно-военной комиссии. Сказали, что у меня рак щитовидки.

– Что?

– У меня-то, конечно, все было нормально, просто хотели вот так сделать. Поэтому я пошла в полицейский колледж. Отучилась там и поняла, что не хочу быть полицейским.

– Почему?

– С тем произволом, который у нас происходит, это страшно. Полицейским правда быть страшно. У нас этих людей мало кто уважает. Их многие даже презирают. Я этого на самом деле не понимаю. Поводы есть, конечно. Но всех скидывать под одну гребенку неправильно.

Юрист-футболист

– Какие зарплаты в женском пляжном футболе?

– У меня всегда была мечта зарабатывать на том, что делает меня счастливой. Но складывается все не особо хорошо. У нас особого развития нет. Точнее, оно есть, но очень медленное. Но пока мне это не мешает заниматься любимым делом. Тренировки вечером. Выездные турниры — берешь отпуск на работе. Вот так у нас люди «отдыхают».

– Ты еще где-то работаешь?

– У нас практически все работают. А я пока ушла с работы.

– Кем работают?

– Кто кем. Кто-то детским тренером, кто-то вообще инженером. Я, например, юристом работала. И все такие: «Что? Юрист-футболист?». Ну, а что делать? По-другому не прожить.

– Хоть какую-то зарплату за футбол вам платят?

– Нет.

– Играете за идею?

– Да. Есть только премиальные за победы. Не выиграл — едешь домой без ничего. Если мы со сборной что-то выиграли, нам РФС выплачивает. Если клубом — выплачивает клуб. Но там совсем мизерные цены. Например, за Кубок Санкт-Петербурга – три тысячи рублей. За первенство России тоже небольшая сумма. РФС в этом смысле больше радует, но выплачивает только долго.

– За Кубок Европы вы сколько получите?

– В прошлом году было в районе 50-60 тысяч.

– Евро?

– Что? Ха-ха. Рублей! А в этом году сто.

– Хотя бы на каждого?

– Да.

– Тебя эти цифры не пугают с точки зрения планирования своей жизни?

– Пока это не мешает. Поэтому я и не переживаю. Если будет мешать, придется делать выбор. Ну что ж, у нас вся жизнь состоит из выбора. В любом случае рано или поздно придется заканчивать. Если не получится довести этот вид спорта до такого уровня, когда мы сможем получать хотя бы маленькие зарплаты, придется отказываться.

– У мужчин та же ситуация?

– У них все гораздо лучше. Что в большом футболе, что в пляжном. Конечно, в пляжном у них не такие зарплаты, как в большом, но они хотя бы есть. Это уже хорошо, этому уже можно радоваться.

Дают премиальные – это уже что-то

- Наверняка, ты знаешь Меган Рапино – двукратную чемпионку мира и чемпионку Олимпиады в составе сборной США. Она открытая лесбиянка и выступает за уравнивание зарплат между женщинами и мужчинами в футболе. По ее мнению, несправедливо, что женщины получают гораздо меньше мужчин. Тебе близка ее позиция?

– На самом деле это действительно обидно. Вроде как парни играют, выигрывают и получают большие деньги. Мы тоже играем и выигрываем, но получаем гораздо меньше. С другой стороны, тут надо понимать, насколько это развито у них, и насколько это развито у нас. Пляжный женский футбол начал развиваться недавно. Если бы мы в прошлом году не выиграли Кубок Европы со «Звездой», никакой сборной, возможно, еще и не было бы. О каком развитии может идти речь, если у нас даже нет команды по пляжному футболу. О каких зарплатах можно мечтать в такой ситуации? У парней это все существует уже несколько лет. Сейчас зарабатывать в женском пляжном футболе не получится. Но, возможно, в будущем это станет реально. Можно сказать, что мы делаем вклад в будущее, и это круто.

- И все равно, почему, например, за одинаковые по уровню турниры у вас и у парней разные премиальные?

– Возможно, потому что у них уровень конкуренции выше. У них на одно место по пять человек. А у нас что? У нас в женской сборной даже состав не поменять, потому что некого брать. Половина сборной из «Звезды» состоит. И брать других игроков неоткуда. Где девочки, которые буду нас заменять? У нас есть молодежка, но девочки там тоже переживают: а что мы будем получать? Сложно. Наш турнир на Кубке Европы состоит из шести команд. Класс. Вот это Европа.

- Вы внутри команды обсуждаете проблему неравенства?

– Мы иногда говорим, но это обычно больше в шуточной форме. Лично для меня в прошлом году само то, что я надела футболку сборной России, уже было чем-то невероятным. Что еще нужно? Денег? О’кей, тебе дают премиальные – это уже что-то. Раньше ты бегал во дворе и не получал вообще ничего. Надо радоваться тому, что имеешь, но надеяться на то, что в будущем будет все иначе. И что-то делать для этого, конечно.

- А вообще в жизни ты сталкивалась с предвзятым отношением к себе из-за того, что ты девушка?

– Я недавно с подругой ходила на собеседование: она устраивалась официантом. И в анкете был вопрос про размер груди. Мы с ней задумались: а зачем это?

- Как именно звучал вопрос?

– "Какой у вас вес, рост, размер груди и ориентация". К чему это? Зачем это? Если у меня первый размер груди или вообще нет, я стану хуже еду разносить? Или мне поднос будет не на что поставить?

- А ты лично с предвзятостью сталкивалась?

– В основном по мелочи. Типа, приходишь на футбольное поле, а там такие: «Чо, в футбол играть будешь?». А потом их обыгрываешь, и они такие: «Ну все, до свидания, играй сама».

- Парни обижаются, когда обыгрываешь?

– Да. Я уже, правда, давно во дворе не играю, потому что нет времени. Но раньше, когда приходила, было очень грустно, особенно когда забиваешь мальчику: над ним начинают все смеяться, а неловко почему-то тебе. В общем, жуть.

Стереотипы о лесбиянках

- В женском футболе действительно много лесбиянок?

– Ну, такое действительно бывает. Но у нас в России этого меньше. Потому что, ну, а кому это надо у нас в стране? Страшно. Это выбор каждого. Если тебе это не мешает, то какое тебе до этого дело?

- Ты лично знаешь лесбиянок в российском футболе?

– Конечно. Как их не знать.

- Как обычно к ним относятся партнеры по команде?

– В первую очередь как к человеку. А что это меняет по сути? Да ничего. Если ты хороший человек, ты и будешь себя вести хорошо. Если ты плохой, то будь ты человеком традиционной ориентации и патриотом, ты останешься хреновым человеком.

- К тебе когда-нибудь домогались девушки?

– Просто знакомились, но дальше обычного общения это никогда не переходило. У мужчин почему-то такой стереотип, что, если девочка лесбиянка, она будет приставать ко всем его подругам. Вы что, с ума сошли? Это же просто неадекватно. Так не бывает.

– Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов недавно сказал: «Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость». Есть, что ему ответить?

– Я феминизмом не страдаю, но вот сейчас было реально обидно. Объясните, как от пола зависит то, что у тебя в голове? И мужики есть дураки, и девушки есть дуры. Это абсолютно нормально. Говорить, что девушки слабее умом, означает показывать, что слабее умом на самом-то деле ты.

- Ты дралась с мальчишками?

– С мальчишками, девчонками. Я вообще много дралась в детстве.

- За что?

– Да у нас там в Пскове обычные стычки типа класс на класс. Из-за глупостей всяких, типа ты украла мое яблоко. Делать было нечего, вот и дрались от скуки. «Ты увела моего парня!». Господи, да я в четвертом классе учусь, мне твой парень вообще неинтересен...

– Носишь ли ты каблуки?

– Очень редко. В каблуках мне неудобно, наверное, потому что ноги большие и кривые. Я, в принципе, страдаю дикими комплексами. Так что мне тяжело носить такие вещи. У меня бедра широкие. Широкие кости... Тяжелые широкие кости.

- В последний раз когда надевала платье?

– Была общекомандная фотоссесия. Кто-то из бывших участниц «Дома-2» сказал, что все девочки-футболистки – гопницы и вообще они фу-фу-фу. И мы такие: какие мы гопницы? Мы можем в платьишках ходить! Угу. Видел бы ты, как я ходила в этом наряде. Чуть ноги себе не сломала.

- Могла бы ты сняться в эротический фотосессии?

– Нет. Я думала об этом. С одной стороны, я меркантильная. Деньги я люблю. Но в плане воспитания – как-то нет. Меня родственники, друзья не поймут. Да я сама себя не пойму. Не могу.

- На что потратила гонорар с Кубка Европы?

– А он еще не пришел. К Новому году жду. Кредит, наверное, закрою. Что-то на съем новой квартиры пойдет, потому что в октябре съезжать надо. Плюс маме и папе надо подарочки купить.

- Итак, резюмируя. За окном 2019 год. Тебе 20 лет. Чувствуешь ли сейчас, что ты как девушка сможешь самореализоваться в современной России?

– Наверное, да. Я уверена в себе. Свое место я точно найду. Что с остальными делать, я не знаю. У меня много знакомых, которые правда потерянные. Они ходят на работу, потому что так надо, но не знают, чего хотят. Мне в этом плане повезло. Я всегда хотела играть за сборную. Я из Пскова уезжала со слезами на глазах, потому что там были друзья, там было вообще всё. И я кричала им: вы меня еще увидите, я буду за сборную играть, меня будут по телеку показывать! Вот в прошлом году за сборную играла, а в этом и за сборную, и по телеку показали. 20 лет – я сделала это.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»