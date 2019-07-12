Петербургские выпускники продолжают шокировать результатами ЕГЭ. Стобалльников стало ещё больше

Закончилась проверка ЕГЭ, написанных петербургскими выпускниками в резервные даты. По итогам экзаменов в Северной столице стало на 15 стобалльных результатов больше. Об этом 12 июля сообщает комитет по образованию Смольного.

Всего 563 работы получили максимальную оценку, в прошлом году таких работ было 423. Увеличилось количество и дважды стобалльников – ребят, которые смогли сдать сразу два экзамена на максимум. Такого результата добились 48 выпускников, в прошлом году их было 17.

В резервные дни с 17 июня по 1 июля экзамены сдавали около 6 тысяч выпускников прошлых лет, а также выпускники, которые не присутствовали на ЕГЭ в ходе основной волны по уважительным причинам или не набрали минимальный балл по одному из обязательных предметов – русскому языку или математике.

Ранее «Фонтанка» рассказывала про школьников-рекордсменов, которые набрали по сто баллов сразу по трём предметам.