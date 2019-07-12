Bloomberg: В окружении Путина готовят реформу для сохранения власти после 2024 года. Мнение самого президента об этих планах неизвестно

Помощники и советники президента России обсуждают проведение парламентской реформы, которая должна усилить влияние Владимира Путина и сохранить его у власти после 2024 года. Об этом 12 июля сообщает деловое издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Перед Путиным маячит конец его последнего, в соответствии с Конституцией, президентского срока в 2024 году. Хотя он и не делал публичных комментариев по этому поводу, помощники и советники уже работают над тем, чтобы позволить ему продлить свое правление, и так уже самое долгое со времен Иосифа Сталина. <...> Сохранение большинства в парламенте для "Единой России" станет важнейшим условием», – пишет Bloomberg.

Для того чтобы провернуть такой маневр, будет использоваться смешанная избирательная система, при которой доля избираемых по партийным спискам сократится до 25%, а остальные 75% отдадут народным избранникам по одномандатным округам. Изменения должны начать работать уже на предстоящих парламентских выборах в 2021 году, что в перспективе даст президенту контроль над законодательным органом за три года до срока истечения полномочий. Путин сможет остаться у власти в качестве лидера «Единой России» и премьер-министра, даже не идя на новый срок. Для этого необходимо сократить полномочия главы государства.

Хотя «Единая Россия» уже получала рекордное большинство мест в 2016 году при смешанной системе, в следующий раз сделать ей это может быть сложнее, уверены в Bloomberg. Издание указывает на рост протестного потенциала в регионах, а также наращивание электоральной базы оппозиционеров.

«Неясно, поддержит ли Путин такой подход», – резюмирует деловое издание.