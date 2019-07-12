На месте не состоявшейся стройки в «парке на Смоленке» нашли мужчину с простреленной головой

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, тело которого 12 июля нашли на Васильевском острове в Петербурге. Причиной смерти могло стать ранение в голову.

О скоплении автомобилей экстренных служб в районе пересечения Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей около половины третьего дня сообщили в социальных сетях. Очевидцы отметили, что внимание Следственного комитета, полиции и сотрудников Росгвардии сосредоточено на трупе. По информации «Фонтанки», без признаков жизни найден мужчина не старше 50 лет на вид. По предварительным данным, правоохранители увидели огнестрельную рану на виске. Предметов, которые могли бы подсказать причину гибели, рядом не было.

Взрывотехники ОМОН, обследовавшие реку, подсказок на дне не нашли. В СК по Петербургу подтвердили, что продолжают устанавливать обстоятельства.

На двух симметричных участках в устье реки Смоленки, где нашли мертвого человека, планировалось возвести инвест-отель. Ратовавшие за парк местные жители выступили резко против. В мае суд признал незаконным выданное Госстройнадзором разрешение на строительство, в июне договор аренды с застройщиком расторгнут. Впрочем, у не состоявшейся стройки инвест-отеля также нашлись защитники.