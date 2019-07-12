Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 1 полугодие 2019 года составила 2.1 млрд рублей

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги деятельности за 1 полугодие 2019 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).

Ключевые показатели за 1 полугодие 2019 года:

Чистый процентный доход составил 10.3 млрд рублей (+0.6% по сравнению с результатом 1 полугодия 2018 года);

Чистый комиссионный доход составил 3.1 млрд рублей (+20.2% по сравнению с результатом 1 полугодия 2018 года);

Кредиты физическим лицам выросли за 1 полугодие 2019 года на 13.1% и составили 90.8 млрд рублей;

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», Банк занимает 15 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. По состоянию на 1 июля 2019 года в Банке обслуживается 2 150 000 физических лиц и 50 000 компаний; количество банковских карт, эмитированных Банком, составляет 1 355 000; количество банкоматов – 802 ед. Количество пользователей Интернет-Банка превысило 1 187 000 человек.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»