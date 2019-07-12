Черышев перешел в «Валенсию» с отступными в 80 млн евро

Нападающий сборной России Денис Черышев подписал контракт с испанским футбольным клубом «Валенсия». Как сообщает 12 июля пресс-служба команды, соглашение рассчитано на три года.

Минимальная сумма отступных за игрока при интересе со стороны другого клуба составит 80 млн евро. Отметим, что сайт transfermarkt.com оценил Черышева в 6 млн евро.

Денис Черышев — воспитанник мадридского «Реала». В качестве игрока мадридцев он выступал на правах аренды в «Севилье», «Вильярреале» и «Валенсии». С 2016 года играет за «Вильярреал». Сезон-2018/19 провел на правах аренды в «Валенсии», в составе которой сыграл 41 матч и забил четыре мяча.

В декабре 2018 года английская газета Guardian включила Дениса Черышева в список 100 лучших футболистов 2018 года. Он занял 87-е место. На ЧМ-2018 Черышев забил три гола в ворота сборных Саудовской Аравии (2) и Египта (1).