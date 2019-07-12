Вырубку деревьев в Муринском парке приостановили на неопределенный срок

Компания «Анна Нова» поставила на паузу вырубку деревьев на участке в Муринском парке в Калининском районе, который администрация Петербурга отдала под строительство второй очереди спорткомплекса. Об этом «Фонтанке» 12 июля рассказал начальник инвестиционного отдела фирмы Самвел Григорян.

«Мы рассматриваем возможность внесения изменений в разработанную ранее проектную документацию в целях увеличения сохранения существующей зелени, чтобы проект был более щадящим. Может быть, вытянем и сузим здание, перераспределив помещения внутри», – сообщил Григорян. По утвержденной документации, в пределах арендуемого компанией участка планируется сохранить 120 деревьев.

По его словам, решение о приостановке вырубки было принято 11 июля по итогам расширенного совещания в Смольном с участием «Анны Новы». Конкретный срок возобновления работ представитель компании назвать затруднился.

Вырубка деревьев на территории, отданной под строительство второй очереди «Нова Арены», началась накануне. По словам очевидцев, спилить успели порядка 50 берез и вязов. Возмущенные местные жители проводят серию одиночных пикетов у Смольного и около существующего спорткомплекса с требованием остановить стройку и вернуть участок в состав Муринского парка.

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Ранее вице-губернатор Эдуард Батанов сообщил местным жителям, что Смольный обратится с просьбой не начинать вырубку до окончания инвентаризации участка, однако 11 июля застройщик не сумел отыскать возможности выполнить это пожелание.

«Анна Нова» уже построила в парке первую очередь спорткомплекса, в 2018 году получив от Смольного одобрение на возведение второй очереди. На решение городских властей не повлияло даже то, что горожане дружно высказались против проекта на общественных слушаниях в апреле. Жители Калининского района неоднократно проводили народные сходы и акции против застройки парка.

Инициативная группа также передала врио губернатора Александру Беглову более 3,7 тысячи подписей в поддержку сохранения парка.