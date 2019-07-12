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Власть
12.07.2019 17:31
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Смольный объяснил, почему на военно-морском салоне Петербург представлен занавеской

Петербургский комитет по промышленной политике прокомментировал свой символический приз зрительских симпатий, который «Фонтанка» отдала ему в рейтинге стендов МВМС-2019. Про то, что городу выделена площадка, чиновники, судя по всему, не знают. Зато удалось сэкономить 1,6 бюджетных миллионов.

Свои коррективы в материал «Фонтанки» комитет по промышленной политике и инвестициям просит внести 12 июля. Чиновники резонно отмечают, что 17,6 миллиона они только готовы были заплатить за мероприятия и рекламу Международного военно-морского салона. Конкурсная процедура снизила сумму каждого из трёх контрактов, итоговая составила 15 961 000 рублей. Это цена за три конференции, рекламные баннеры, сюжеты на радио и ТВ.

Павел Каравашкин / "Фонтанка.ру"
Павел Каравашкин / "Фонтанка.ру"

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Казус в патриотических тонах с местом для стенда промкомитет объясняет тем, что изначально не планировал выставочную экспозицию. «Соответственно, выделенного места для комитета нет ни в одном из павильонов в ВК "Ленэкспо", задействованных в МВМС-2019», – приходит к логичному, казалось бы, выводу Смольный.

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Однако у технического исполнителя выставки – ООО «Морской салон» – логика своя. Поэтому в списке участников комитет указан вместе с номером причитающегося ему стенда. 

Скриншот с официального сайта Девятого Международного военно-морского салона/navalshow.ru
Скриншот с официального сайта Девятого Международного военно-морского салона/navalshow.ru

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© Фонтанка.Ру

Справка:

Международный военно-морской салон проходит в Петербурге раз в два года. В 2019-м образцы Российской и зарубежной промышленности выставляются в Ленэкспо с 10 по 14 июля. Заявлены 48 делегаций из 35 стран. У причалов Морского вокзала отшвартованы 30 кораблей, катеров и судов из состава ВМФ, пограничной службы ФСБ России и предприятий - участников салона. Попасть можно будет практически на все, кроме фрегата «Адмирал Касатонов», который пока не передан флоту.

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