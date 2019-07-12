Смольный объяснил, почему на военно-морском салоне Петербург представлен занавеской

Петербургский комитет по промышленной политике прокомментировал свой символический приз зрительских симпатий, который «Фонтанка» отдала ему в рейтинге стендов МВМС-2019. Про то, что городу выделена площадка, чиновники, судя по всему, не знают. Зато удалось сэкономить 1,6 бюджетных миллионов.

Свои коррективы в материал «Фонтанки» комитет по промышленной политике и инвестициям просит внести 12 июля. Чиновники резонно отмечают, что 17,6 миллиона они только готовы были заплатить за мероприятия и рекламу Международного военно-морского салона. Конкурсная процедура снизила сумму каждого из трёх контрактов, итоговая составила 15 961 000 рублей. Это цена за три конференции, рекламные баннеры, сюжеты на радио и ТВ.

Казус в патриотических тонах с местом для стенда промкомитет объясняет тем, что изначально не планировал выставочную экспозицию. «Соответственно, выделенного места для комитета нет ни в одном из павильонов в ВК "Ленэкспо", задействованных в МВМС-2019», – приходит к логичному, казалось бы, выводу Смольный.

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Однако у технического исполнителя выставки – ООО «Морской салон» – логика своя. Поэтому в списке участников комитет указан вместе с номером причитающегося ему стенда.