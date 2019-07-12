Теплый водяной пол: греет и экономит

Вода – идеальный теплоноситель. Она безвредна, имеет высокую теплоемкость. Эти качества нашли применение в технологии «тёплый водяной пол».

фото предоставлено компанией REHAU

Идею держать ноги в тепле реализовали древние римляне. В античных банях прогретый в главной топке воздух поднимался по специальным каналам и обогревал поверхность пола. Современные технологии дали «теплому полу» новое развитие. Сегодня есть несколько разновидностей таких систем обогрева. Оптимальную по ключевым параметрам систему теплого водяного пола применяет при строительстве малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» компания «Терминал-Ресурс», основной застройщик проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга.

Внутри и снаружи

Это обычный бетонный пол с проложенной внутри системой трубопровода. По трубам небольшого диаметра циркулирует жидкость, которая нагревается в специальных котлах, отдает тепло поверхности пола, а затем возвращается в котел и снова нагревается до необходимой температуры.

Водяной теплый пол часто монтируется как основной и единственный источник тепла в помещении. Благодаря минимальной разнице температур между полом и воздухом, помещение прогревается равномерно, в нём нет перегретых или холодных зон. Система полностью автоматизирована. Терморегулятор и температурный датчик помогают настраивать температуру с точностью до 0,5 градуса. Так, жители «Образцовых кварталов» могут самостоятельно настроить температуру теплого пола в каждой жилой зоне.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Естественный комфорт

Когда квартира отапливается радиаторами, теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Поэтому температура воздуха на полу всегда на 2-3 градуса меньше, чем на уровне головы. Хотя наиболее комфортными считаются такие условия, когда температура поверхности пола составляет 22-25 градусов, воздух на уровне головы прогрет до 19-20 градусов. Именно такое распределение тепла в помещении обеспечивает теплый пол. При этом отсутствуют характерные для точечных отопительных приборов конвективные потоки.

Очевидные плюсы

Во-первых, система тёплого водяного пола позволяет отказаться от электрического отопления, это – снижение расходов. Нагрев происходит снизу, с пола (его площадь в десятки раз больше, чем поверхность традиционных устройств обогрева), поэтому тепловые потери меньше. Это делает систему обогрева равномерной, рациональной, экономичной.

Родом из Европы

В Европе активно использовать теплые полы начали с 60-х годов прошлого века. Сегодня такой системой отопления пользуются больше половины домовладений. В нашей стране технология стала доступна относительно недавно и стремительно завоевывает популярность. Так, петербургский застройщик «Терминал-Ресурс», внедряющий в комфортных малоэтажных жилых комплексах «На Царскосельских холмах» оптимальные европейские решения, успешно применяет эту передовую технологию. Пятый и шестой жилые комплексы «Образцовые кварталы» оборудуются теплыми водяными полами премиального немецкого производителя REHAU.

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– Современный дом – выражение индивидуальности его жильцов, где каждая деталь продумана и соответствует общему замыслу, – говорит Антон Якунин, менеджер объектов REHAU в Северо-Западном федеральном округе. – Радиаторы и трубы вряд ли впишутся сюда гармонично. Кроме того, они займут часть полезной площади. Современные представления о дизайне интерьера предполагают скрытость всех инженерных коммуникаций. Система теплых полов REHAU остается невидимой. В квартире с водяным напольным отоплением можно ходить босиком даже зимой, оставлять детей играть на полу. Вам не нужно опасаться раскаленных радиаторов и коварных сквозняков. От нагретого пола тепло плавно поднимается вверх, равномерно распространяясь по комнате, и создавая оптимальную температурную среду. Прочность системы REHAU доказана временем и испытаниями в самых различных условиях.

Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya