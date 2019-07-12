За аварию на Лиговском водитель Мадиримов получил 8 лет. После гонки на красный его жертвы сгорели заживо

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор водителю автомобиля, пьяное легкомыслие которого погубило двоих. Признанием вины и раскаянием добиться снисхождения ему не удалось.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города 12 июля, Миржалол Мадиримов признан виновным в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло гибель двух человек. Суд установил, что 19 ноября прошлого года 23-летний гражданин Узбекистана в нетрезвом состоянии взялся подвезти троих земляков. Поездка закончилась на пересечении Транспортного переулка, Разъезжей улицы и Лиговского проспекта. Спиртное добавило водителю легкомыслия, и Skoda Rapid, разогнавшись под 100 км/ч, пролетела на красный и снесла «BYD». Мадиримов и его пассажиры угодили в больницу. Из них серьёзно пострадали двое. Но второму участнику ДТП пришлось еще хуже: «BYD» после столкновения вспыхнул, водитель и пассажир сгорели заживо.

Мадиримов, обживавший Петербург с 2017 года, признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. В этом случае верхняя планка наказания не может превышать две трети от максимального срока. Потерпевшие с таким положением не согласились.

«Суд, рассмотрев дело в общем порядке, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски признаны по праву», – уточнили в пресс-службе. Размер исковых требований ещё не определён.