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Власть
12.07.2019 16:20
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Центробанк опроверг риск ухода Visa и MasterCard из России из-за поправок в закон о национальной платёжной системе

Банк России официально опроверг выводы о том, что поправки к закону о национальной платёжной системе могут привести к уходу с российского рынка ведущих международных операторов платёжных систем Visa и MasterCard. Об этом 12 июля пишет «Интерфакс».  

«Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты МПС (международных платежных систем. – Прим. ред.), будут обрабатываться НСПК (Национальной системой платежных карт. – Прим. ред.) внутри РФ, а операции за пределами страны – международными платежными системами, – сообщили в Центробанке РФ. – Мы не видим поводов для беспокойства».

Visa заявила «Интерфаксу», что российский рынок остается стратегически важным для нее. Компания намерена обеспечить бесперебойную работу безналичных платежей для всех участников.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимных собеседников сообщила, что Visa и MasterCard могут покинуть Россию из-за грядущих изменений в закон о национальной платёжной системе. 

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Поправки, в частности, разграничивают понятия «иностранная платежная система» и «иностранный поставщик платежных услуг». ЦБ предписывается вести реестр операторов иностранных платежных систем. Для включения в реестр компания будет обязана зарегистрировать в РФ юридическое лицо.

Отказ от международных платёжных систем отбросит российскую экономику на годы назад, а доля российской системы электронных платежей МИР не превышает 13% безналичных расчётов в РФ, рассказал «Фонтанке» аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

«На МИР сейчас приходится примерно 20% всех безналичных трансакций, что, очевидно, является следствием перевода бюджетников на российские национальные карты. Однако в обороте платежей доля МИР вряд ли превышает 13%. ЦБ не заинтересован в уходе зарубежных систем с рынка, так как падение конкуренции и сервиса приведет к стремительному откату экономики на 5–10 лет назад, когда доля безналичных платежей на порядок уступала наличному обращению. В этом случае регулятору будет сложнее таргетировать инфляцию, регулировать финансовый рынок и бороться с оттоком капитала. Минфин же столкнется с падением собираемости налогов», – пояснил эксперт.

Текст поправок в закон о национальной платёжной системе, которые Госдума намерена рассмотреть до конца июля, пока не опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

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