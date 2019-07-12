Петербуржцы смогут улететь в Лондон дешевле. Венгерский WizzAir запускает рейсы из Пулково в столицу Великобритании

Лоукостер WizzAir начнет летать из Петербурга в Лондон (аэропорт London Luton), следует из расписания перевозчика. Первый рейс состоится 2 октября. В дальнейшем вылеты будут осуществляться ежедневно. Отправление из Петербурга в 5.40 утра, из Лондона — в 22.40, перелет займет 4,5 часа.

Цены на билеты в один конец — от 29 до 50 евро. В минимальную стоимость будут входить перелет и провоз ручной клади, все дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

Сейчас WizzAir летает из Пулково в Будапешт пять раз в неделю. Рейсы между Лондоном и Петербургом пока выполняет «дочка» Аэрофлота – «Россия». Ранее от данного маршрута отказался британский British Airways.