В выходные в Петербурге сухо не будет. Жителям пригородов обещают осенние ночи

Запомнившаяся потопами неделя в Петербурге не обойдётся без дождя на выходных. Улицы подмочит, но не сильно.

По прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, в субботу, 13 июля, в городе на Неве ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днём прогреется до +18 градусов, к ночи похолодает до +11.

В воскресение также синоптики обещают небольшие осадки, днём столбик термометра поднимется до +19 градусов, ночью станет заметно прохладнее. В пригородах ожидается до +5 градусов.