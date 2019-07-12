За выстрел в лицо из полицейского пистолета уралец получит компенсацию в 15 тысяч евро. В обмен он согласился успокоиться

Европейский суд по правам человека рассудил россиянина Александра Васильева и наркополицейских из Первоуральска. Теперь страна за выстрел в лицо должна ему миллион.

Мировое соглашение 11 июля было опубликовано на сайте ЕСПЧ. Издание Znak.com добавляет, что житель Первоуральска Александр Васильев получил компенсацию в 15 тысяч евро (или примерно миллион рублей) в обмен на согласие больше ничего не требовать.

В Страсбург Васильеву пришлось писать после того, как Следственный комитет в России пять раз отказал ему в возбуждении уголовного дела. В 2014 году наркополиция потребовала у мужчины участия в «контрольной закупке». На отказ отреагировали выстрелом в лицо из травматического оружия и ударами, которые привели к переломам ног.

Миллионером Васильев должен стать в ближайшие три месяца.