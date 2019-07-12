Горизбирком отказался регистрировать яблочников в «Звездном». Кандидаты заявляют о подлоге

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 12 июля отказала в регистрации четырём кандидатам в муниципальные депутаты МО «Звездный». По мнению большинства членов Горизбиркома, кандидаты от «Яблока» сами не принесли нужные документы в срок, хотя все двери для них были открыты.

Целому ряду кандидатов в муниципальном образовании «Звездное» отказали в участии в выборах из-за отсутствия справок и документов о государственной регистрации партии «Яблоко». Как утверждают в партии, для группы кандидатов достаточно, чтобы партийную регистрацию сдал кто-то один, и в этом случае так и было сделано, но в избиркоме якобы документ потеряли. Документ о том, что они сдавали копию регистрации партии, яблочники предоставили, жалуясь на отказ в Горизбирком. Однако там решили кандидатам не верить: подписей на листе о сданных документах сотрудники муниципального избиркома не оставили. Более того, в ИКМО заявили о наличии других документов — с подписями.

Как утверждают в городской избирательной комиссии со ссылкой на муниципальный избирком, кандидаты сами не донесли документы в нужный срок, хотя комиссия была открыта. Сами кандидаты, как уже писала «Фонтанка», ежедневно жаловались, что не могли попасть в избирком «Звездного».

Несмотря на пожелание ЦИКа действовать в пользу кандидатов, в регистрации яблочникам отказали.

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«После этого решения практика подмены документов может распространиться на другие муниципалитеты», — заявила после голосования член горизбиркома Ольга Покровская.

Ранее «Фонтанка» рассказывала про «Звездные» выборы: целыми днями в избирком не могли попасть кандидаты из-за искусственных очередей из спортсменов. Считается, что выборы в муниципалитете курирует лидер «Единой России» в Законодательном собрании Александр Тетердинко.