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Происшествия
12.07.2019 15:52
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Владельцем 136 млн рублей, похищенных из банка сотрудниками «Альфы», оказался безработный москвич. Он взял деньги «в долг у знакомых»

Владельцем денег, якобы похищенных сотрудниками ФСБ под видом обыска, является 33-летний официально безработный житель Москвы. Горожанин заявил, что взял 136,5 млн рублей «в долг у знакомых», в банке собирался обменять их на доллары.

Как пишет РБК 12 июля, потерпевший до похищения уже пользовался услугами банка «Металлург». При помощи некоего Бориса, выступавшего в роли посредника, он приезжал в финансовое учреждение на улице Ивана Бабушкина и менял рубли на доллары «через кассу».

В июне мужчина решил поменять по проверенной схеме 136,5 млн рублей. Посредник предложил ему сделать это по курсу 65 руб. 5 коп. за доллар. Для перевозки крупной суммы потерпевший воспользовался бронированным автомобилем своего знакомого. Сумки сопровождала вооружённая охрана из трёх человек.

Посредник предложил клиентам подъехать ко входу позади здания, на территорию, огороженную шлагбаумом. Деньги занесли в помещение без вывески. Почти сразу после этого появилось около десяти человек в спецодежде без опознавательных знаков. Демонстрируя постановление ФСБ о проведении оперативно-разыскных мероприятий, неизвестные забрали наличность и скрылись на такси.

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Среди тех, кого проверяют на причастность к организации разбоя, — предприниматель Борис Караматов. Именно он, как предполагает следствие, выступал в качестве посредника между москвичом с двумя сумками наличных и банком, с которым якобы был связан. По предварительной версии, именно у Караматова может находиться б?льшая часть похищенных денег. Его местонахождение пока не установлено.

Ранее Караматов возглавлял ООО «Евразия», управляющее активами основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева, убитого в 2014 году. Он обвинялся сначала в убийстве, а потом в хищении активов партнера. В итоге в результате сделки со следствием Караматова выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест, а затем освободили под подписку о невыезде. Поступить в суд его уголовное дело должно было уже в этом году.

Ранее сообщалось, что деньги, которые якобы похитили бойцы элитных подразделений ФСБ, принадлежали гражданам Китая.

Справка:

По версии следствия, 10 июня сотрудники ФСБ похитили деньги из банка под видом обыска. Они проверяются на причастность к другим эпизодам, в том числе к хищениям средств у фигурантов уголовных дел в ходе реальных обысков. По одной из версий, спецназовцы вынимали металлические пластины из бронежилетов, набивали их купюрами и незаметно выносили из квартир и офисов. В начале июля несколько подозреваемых были арестованы. Еще восемь бойцов «Альфы» объявлены в розыск.

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