«Это другая «Ракета». В детских лагерях-соседях с одинаковым названием воспитанники рассказывали про сексуальные приставания

Рассказавший матери о домогательствах сверстников мальчик оказался воспитанником не детского лагеря «Ракета», ставшего известным благодаря идентичному случаю месяц назад, а расположенного неподалеку одноименного учреждения. В проверку развлечений вовлечена теперь полиция двух районов, Выборгского Ленобласти и Курортного.

О принадлежности мальчика, который накануне пожаловался на развратные приставания, «Фонтанке» сообщил директор детского лагеря в поселке Горьковское Выборгского района Сергей Блынский.

«Это случай из другой "Ракеты", не нашей, – сказал он. – У нас ничего подобного не было. Описанная вами история касается лагеря в поселке Смолячково Курортного района».

Напомним, «Ракета» из Горьковского стала известна благодаря информации, распространенной уполномоченным по правам ребенка в Петербурге. Светлана Агапитова месяц назад рассказала, как девятилетний мальчик «учил любви» ровесников.

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Сергей Блынский заверил «Фонтанку», что разврат среди воспитанников не подтвердился.

«Нас проверяли прокуратура, Следственный комитет, Роспотребнадзор, МЧС – ничего не нашли», – говорит директор. На вопрос, выдумала ли Светлана Агапитова историю о недетских контактах детей, Блынский ответил: «Это вопрос ее совести».

В детском лагере «Ракета» поселка Смолячково, расположенном в десяти километрах от Горьковского, «свой» случай тоже отрицают. Директор учреждения Михаил Раимов сообщил «Фонтанке»: «Семилетний ребенок пожаловался матери, которая работает в лагере. Она сразу позвонила в полицию, потом сообщила нам. Полиция приехала, разобралась на месте, поняла, что ничего подобного не было. Но мать настояла на том, чтобы у нее заявление приняли, и в час ночи увезла сына из лагеря».

Напомним, накануне вечером полиция зарегистрировала заявление жительницы Петербурга о том, что в детском лагере «Ракета» 11 июля в период времени с 16 до 19 часов двое неизвестных воспитанников совершили развратные действия в отношении ее сына.