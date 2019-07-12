Битва огнеметов: Эскобар против Илона Маска. Брат легендарного наркобарона обвиняет бизнесмена в плагиате

Роберто Эскобар, брат покойного главного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, обвинил Илона Маска в плагиате. Он хочет получить от главы Tesla 100 миллионов долларов за идею «не-огнемета» – игрушки, которую выпустил Маск для продвижения своей Boring Company.

Эскобар-младший недавно выпустил практически идентичную игрушку, но при этом утверждает, что это Илон Маск украл идею у него с братом и таким образом вытеснил их с рынка, пишет 12 июля Digital Trends. По его словам, идея такой игрушки обсуждалась братьями с не названными «инженерами Tesla», которые якобы посещали Колумбию в 2017 году. Пабло Эскобар собирался использовать такой «огнемет» для того, чтобы буквально «сжигать деньги» – развлечение, которое позволял себе наркобарон, чтобы производить впечатление на гостей.

Переговоры с «инженерами» закончились ничем, но в 2018 году Илон Маск выпустил свой «не-огнемет» в рамках рекламной кампании нового проекта по строительству тоннелей. Было изготовлено 20 000 пластмассовых игрушек, внутри которых находились газовые горелки, которые широко используются в строительстве и продаются во всех магазинах инструментов. Все они были быстро распроданы, несмотря на то, что стоили по 500 долларов США.

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Роберто Эскобар также утверждает, что была достигнута договоренность о выпуске таких огнеметов под брендом Tesla с соответствующим отчислением 20 процентов дохода братьям Эскобар. Если принять во внимание, что Маск продал 20 000 игрушек по 500 долларов, то есть заработал на этом 10 миллионов, «доля» Эскобаров из них составляет всего 2 миллиона. Но Роберто Эскобар, бывший когда-то правой рукой и бухгалтером знаменитого брата-наркобарона, требует с Маска не менее 100 миллионов «с учетом неустойки и клеветы».

Кроме того, Эскобар заявляет, что Маск специально поменял название своей игрушки с «огнемет» на «не-огнемет», чтобы избежать претензий. На самом деле, как объяснял Илон, название пришлось поменять, чтобы избежать проблем с почтовой пересылкой и таможней, которая, естественно, могла счесть игрушку оружием.

В результате, когда компания Escobar Inc. выпустила свой вариант «огнемета/не-огнемета», она была вынуждена снизить цену наполовину. Хотя, возможно, это просто демпинг.

Это не первый случай, когда брат наркобарона хочет получить круглую сумму с крупной американской компании. Он уже пытался получить миллиард долларов с Netflix на том основании, что сериал «Нарко» в какой-то мере отражал историю его брата. В тот раз ему пришлось отказаться от претензий, но теперь Роберто Эскобар уверен в победе.

«Я не против стать новым генеральным директором Tesla, когда мы выиграем решение суда, – заявляет Эскобар. – Я уверен, что смогу сделать Tesla прибыльной».

Сам Илон Маск отреагировал на эти претензии более чем хладнокровно. «Это Не-Огнемет, мистер Эскобар», – написал он в своем твиттере и даже репостнул ссылку на статью, где изложены аргументы Эскобара.