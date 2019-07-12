Россельхознадзор озаботился условиями содержания животных в зоопарках и цирках. Ведомство будет выдавать лицензии

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору со следующего года начнет выдавать специальные лицензии на содержание животных в различных учреждениях, где они используются в «культурно-зрелищных целях».

«Ведомство будет лицензировать деятельность по использованию животных в развлекательных целях и контролировать условия их содержания», – сообщается на сайте Россельхознадзора.

Норма о необходимости лицензирования включена в ФЗ «Об ответственном обращении с животными», который вступил в силу в конце прошлого года.

По информации РБК, для получения лицензии необходимо будет заплатить пошлину, размер которой пока не определен.

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В марте Минкультуры подготовило свои правила содержания животных. «Цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и прочие подобные заведения должны будут иметь специально предназначенные здания и работников с высшим образованием по направлениям биология, ветеринария или зоотехния», – рассказали в Россельхознадзоре о новых требованиях.

Напомним, что в конце июня глава кабинета министров России Дмитрий Медведев определил перечень животных и птиц, которых россиянам нельзя держать дома. В этом документе исключение сделано только для зоопарков и других специализированных организаций.