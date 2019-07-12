Архив литературы и искусства в Москве потушили. Огонь расползся на 150 кв. м

Пожарные справились с огнем в здании архива на Выборгской улице в Москве. Работать пришлось в дыму и при высокой температуре.

Как сообщает региональное управление МЧС, к трем часам дня 12 июля пламя было локализовано, еще примерно через двадцать минут была объявлена ликвидация. Пламя возникло на четвертом этаже в здании архива литературы и искусства, пожару сразу был присвоен второй номер сложности. Вскоре искры разлетелись по архиву, с 10 кв. м огонь распространился на 150 квадратов.

Все сотрудники и посетители архива эвакуировались еще до приезда автомобилей МЧС. Пострадавших и погибших нет. На месте работали 50 спасателей. ВРИО начальника ГУ МЧС столицы Сергей Желтов отметил, что работать пришлось среди плотного дыма и высокой, даже по меркам пожарных, температуры.

В Росархиве добавили, что, предварительно, ценные документы не пострадали.