На молитву – как на митинг, по закону

Петербургским депутатам во второй раз предлагают покуситься на святое: поставить в один ряд религиозные ритуалы и митинги. Генпрокуратура нашла в себе силы признать: со времен губернаторства Георгия Полтавченко публичные обряды верующих в Петербурге — на особом положении, что противоречит федеральному законодательству.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Комитет по законодательству петербургского парламента подготовил поправку, которая приравнивает религиозные обряды к митингам в плане организации. Сейчас верующим выйти на улицы проще, чем всем остальным: крестный ход по Невскому проспекту согласовать можно, а митинг на Дворцовой площади – нельзя. Если поправка будет принята, крестный ход в поддержку передачи РПЦ Исаакия, например, организовать станет сложнее.

Вопрос о том, нужно ли приравнивать публичные религиозные обряды – такие, как крестный ход, – к митингам и демонстрациям, петербургские депутаты обсуждают не первый год: его несколько раз поднимала фракция «Яблоко». Особый статус они получили шесть лет назад по инициативе экс-губернатора Георгия Полтавченко.

Именно при нем в Петербурге расцвела традиция православных шествий, в том числе по Невскому проспекту. В 2013 году ЗакС внес поправки в городской закон «О собраниях…» (именно он регламентирует проведение митингов, шествий и других форм публичной активности) и вывел из-под его действия два вида массовых мероприятий: религиозные церемонии и праздники. Тогда же депутаты запретили проводить гражданские и политические акции на Невском проспекте, Дворцовой и Исаакиевской площадях. Получилось, что митинговать в петербургских городских локациях нельзя, а проводить религиозные обряды и праздники – можно.

С тех пор шествие с политическими требованиями по Невскому проспекту в городе можно увидеть только раз в год – на Первомай: де-юре традиционный «парад политических сил» – это праздник. Религиозные мероприятия проходят чаще: петербургская епархия РПЦ каждый год 12 сентября выводит несколько тысяч человек на крестный ход по Невскому проспекту, а в день Пасхи – на Исаакиевскую площадь.

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«По своей природе массовые собрания – это одна категория прав, а религиозные обряды – другая. Свобода собраний и свобода вероисповедания во Всеобщей декларации прав человека разделены», – говорит депутат Госдумы Виталий Милонов, который в 2013 году возглавлял комитет по законодательству петербургского парламента и курировал рассмотрение губернаторской инициативы. Противоречий федеральному законодательству депутат, известный своим усердием в отправлении религиозного культа, в петербургской норме не видит.

Однако в федеральном законе «О свободе совести» прямо говорится: религиозные обряды и церемонии, которые проводятся в общественных местах «в условиях, которые требуют принятия мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности», должны проходить в том же порядке, что и все остальные массовые мероприятия – митинги, шествия, демонстрации. Согласно федеральной норме, согласовывать с властями в общем порядке нужно все религиозные обряды, которые проходят за пределами культовых зданий, кладбищ, больниц и воинских частей.

Вмешаться в эту ситуацию и заставить ЗакС привести городской закон в соответствие с федеральным лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский попросил Генпрокуратуру. Возражать против того, что противоречие есть, в ведомстве не стали. Но сообщили, что необходимости вмешиваться в законотворческий проект нет: оказывается, комитет по законодательству под руководством единоросса Дениса Четырбока уже подготовил поправку, которая приравнивает обряды к другим массовым собраниям. Денис Четырбок подтвердил, что такая поправка есть.

Сейчас проведение обрядов и праздников регулирует не закон, а подзаконный акт – постановление правительства. Поэтому организовать их и согласовать со Смольным проще, чем митинги, которые попадают под действие закона «О собраниях…», – говорит Денис Четырбок.

В Мариинском дворце признают: поправку комитет по законодательству подготовил после того, как внимание к ситуации проявила прокуратура, однако этот факт вовсе не гарантирует, что парламентское большинство ее одобрит. Впрочем, даже если депутаты согласятся поменять закон, и религиозные церемонии окажутся в одном ряду с митингами, серьезной угрозой для верующих это станет вряд ли. Они смогут обойти закон точно так же, как сейчас его обходит оппозиция, устраивая первомайское шествие по упрощенным праздничным правилам. В таком случае, правда, знаковые места в историческом центре будут доступны верующим только в дни государственных и городских праздников. Но ежегодный крестный ход по Невскому проспекту и так совпадает с датой официального городского праздника – дня перенесения мощей князя Александра Невского.

Привилегией, которую предоставляет городской закон, верующие иногда все-таки пользуются. Именно она позволила петербургской епархии РПЦ в феврале 2017 года дважды провести крестный ход на Исаакиевской площади. Эти публичные акции верующих стали реакцией церкви на многочисленные митинги противников передачи Исаакиевского собора РПЦ. При этом протесты оппозиции у стен Исаакия были несогласованными: митинговать на Исаакиевской площади закон запрещает.

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»