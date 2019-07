Доставка первых российских С-400 в Турцию попала на видео. Показываем, как из самолетов выгружают системы ПВО

Поставку в Турцию первых зенитных ракетных систем С-400 днем 12 июля подтвердили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что «остальные элементы системы передадут в согласованные сроки». По данным СМИ, на авиабазе Мюртед приземлились три самолета с компонентами С-400. В соцсетях и турецких изданиях появились фото и видео того, как выгружают системы ПВО.

[in photos] – #Turkey: Russian #S400 hardware #deployment starts at Murted Air Base in #Ankara https://t.co/ihpo3G2CbF pic.twitter.com/mvf7stiTm0