Три билборда на «Луне». Житель Уренгоя «по-голливудски» обратил внимание администрации на состояние дорог

Житель поселка Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе установил на одной из местных дорог три билборда с посланием главе администрации. Таким образом он хотел привлечь внимание к плачевному состоянию дорог в поселении.

Как сообщает 12 июля ИА «Север-Пресс», билборды с надписями «Дороги не ремонтируют – они скоро исчезнут», «Ответственных не увольняют – им платят премии» и «Как же так, глава администрации Олег Якимов?» появились на выезде из поселка Уренгой накануне, 11 июля. По словам автора этой инсталляции, она не является провокацией и «не преследует злого умысла». Он лишь надеется обратить внимание властей на проблему местных дорог, состояние которых он сравнивает с поверхностью Луны, испещренной кратерами.

Глава поселка Олег Якимов на это своеобразное обращение ответил, что «в целом согласен с посылом этой акции», передает издание. «Дороги в поселке нуждаются в ремонте. Мы делаем для этого всё возможное», – отметил он.

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По словам Якимова, в 2019 году финансирование на ремонт дорог в Уренгое запланировано увеличить в три раза по сравнению с прошлым годом. Он также отметил, что дорога Коротчаево – Заполярный, на которой и установлены билборды, является ведомственной и не находится в зоне ответственности муниципалитета. В настоящее время на ней якобы ведутся работы на средства владельца.

Напомним, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» – фильм режиссера Мартина МакДона 2017 года. В нем женщина, отчаявшаяся найти убийц дочери, арендует на въезде в город три билборда с посланием к авторитетному главе полиции.