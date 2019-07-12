Влип по самую госбезопасность. В Петербурге вор стащил велосипед из дома сотрудников ФСБ

Никогда прежде в Петербурге полиция не искала велосипед столь усердно, как 12 июля 2019 года. Вор бесцеремонно вторгся в дом, где квартируют сотрудники ФСБ.

Как стало известно «Фонтанке», неестественную пустоту общего коридора в жилой многоэтажке на Яхтенной улице в Приморском районе обитатели заметили накануне вечером. 47-летняя женщина оставила недавно купленный велосипед Welt Ridge 1.0 у стенки, пристегнув страховочным тросом к металлическому выступу, и отлучилась на час. Этого времени неизвестному хватило, чтобы неприметно зайти в подъезд, шмыгнуть мимо бдительной консьержки, подняться на 23-й этаж и спуститься с трофеем.

Велосипед хозяйкой оценен в 25 тысяч рублей, ущерб она посчитала незначительным. Но в полицию Приморского района обратилась. Сотрудники 53-го отдела остро отреагировали на рядовую кражу и оперативно просмотрели записи камер видеонаблюдения. Портрет вора у них имеется. И ему вряд ли долго ходить на воле.

По данным «Фонтанки», потерпевшая приходится супругой офицеру госбезопасности. Квартиры в этом жилом доме 2015 года постройки переданы управлению ФСБ Петербурга и области с правом оперативного управления. Они считаются служебными. Офицер, как и многие его сослуживцы, вселился с семьей через год после сдачи высотки в эксплуатацию, по договору соцнайма.

Концентрация сотрудников УФСБ в этой части Яхтенной улицы, недалеко от перекрестка с Богатырским проспектом, можно сказать, запредельная. Местные воры это прекрасно знают и горюют, предвкушая судьбу собрата по ремеслу.