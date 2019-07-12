Замглавы Пенсионного фонда отправляется в СИЗО. Прокуратура к такой суровости не призывала

С признанием вины в получении четырехмиллионной взятки суд отправил в изолятор заместителя главы Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова.

О решении Басманного суда Москвы 12 июля сообщает телеканал «Дождь». В изолятор Иванова отправили на два месяца, удовлетворив ходатайство следователя. Представитель прокуратуры, в свою очередь, счел, что раскаяние чиновника заслуживает более мягкой меры пресечения, и просил о домашнем аресте.

Ранее сообщалось, что Иванов признал вину в получении взятки в размере 4,4 млн рублей. Деньги он якобы получал в период с 2017 по 2019 год, СМИ пишут о договоренности с компанией «Техносерв». В деле может появиться еще один фигурант, совладелец этой компании Алексей Ананьев. Он же раньше вместе с братом Дмитрием имел долю в Промсвязьбанке.