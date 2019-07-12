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Происшествия
12.07.2019 14:26
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Крупнейший в России архив литературы и искусства эвакуируют из-за пожара. Дымят два этажа

Российский государственный архив литературы и искусства загорелся на севере Москвы днём 12 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы. 

Как уточняют собеседники агентства, в пятиэтажном здании на Выборгской, 3/1, сильное задымление наблюдают на двух последних этажах. Пожарные на месте ищут очаг возгорания. Сотрудники учреждения вышли на улицу ещё до их прибытия. 

По информации «Интерфакса», сотрудники МЧС проверяют вентиляционную шахту между четвёртым и пятым этажом. Возгорание в госархиве собеседник агентства назвал небольшим. 

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) основан в 1941 году, входит в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия РФ. Считается крупнейшим в России хранилищем материалов по истории литературы и искусства, в том числе музыки, театра, кино.

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