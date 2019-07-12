«Подушечки на лапах стёрты в кровь». Мопедист из Янино сделал из своей собаки живой прицеп, пса спасли очевидцы

Обладатель мопеда оборудовал свой транспорт живым прицепом во Всеволожском районе Ленобласти: он силой возвращал домой сбежавшую собаку. Очевидцы не выдержали жестокости наблюдаемой картины и вступились за чужого питомца.

Как рассказала «Фонтанке» 12 июля жительница Янино Светлана, накануне около десяти вечера на улице Ясной она заметила мужчину на мопеде, за которым еле поспевал привязанный пёс породы хаски.

«Собака тащилась за скутером, потом упала. Хозяин остановился у обочины и стал её тащить», — отметила она.

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Женщина остановила свой автомобиль и поспешила на помощь измученному животному. На подмогу также отправились и другие очевидцы. Пса с хозяином разделили – собаку забрали в ветклинику.

«У неё подушечки на лапах были стёрты в кровь», — говорит Светлана.

Живодера же доставили в отдел полиции. По словам соседей, хаски убежал от своего владельца, и с помощью мопеда его возвращали домой.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти подтвердили, что 36-летний хозяин собаки находится в отделе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными.

Мопед, невольно послуживший орудием мучения, найден сожженным неподалеку от места задержания собаковода.