СМИ: Арестованного за мошенничество полковника Киборга из столичного УМВД избили в изоляторе

С разрывом селезенки и травмами ног в больницу из СИЗО «Медведь» в Москве госпитализирован бывший полковник МВД. В изоляторе фельдшер заметил только сердечную недостаточность.

О госпитализации Ивана Кибальниченко, арестованного за требование взятки в 100 тысяч долларов, сообщает телеграм-канал Baza и столичные СМИ 12 июля, предполагая, что полицейский был избит. Официально информация не подтверждена. Экс-полицейского якобы увезли в больницу накануне, утверждается, что у него травмированы селезенка, ноги и половые органы. При этом медики в самом СИЗО отреагировали на проблемы с сердцем. Полковник находится в тяжелом состоянии и рассказать, что с ним случилось, не может.

Кибальниченко ранее возглавлял отдел по делам несовершеннолетних УВД по Центральному административному округу Москвы. В СИЗО он находится уже год, ему вменяют предложение решить вопрос с долгами по налогам за 100 тысяч долларов, однако на деле такой возможности он не имел. Сослуживцы полковника называли Киборгом.

Ранее сообщалось, что сотрудников изолятора «Медведь» обвиняют в вымогательстве, взятках и избиении арестантов.