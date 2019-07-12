«Крайне неприятная ситуация». Полпред Цуканов впервые прокомментировал задержание своего помощника по подозрению в госизмене
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов заявил, что задержание его помощника Александра Воробьева по подозрению в госизмене стало для него неожиданностью. Как пишет «Интерфакс», об этом полпред заявил 12 июля во время встречи с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы в Екатеринбурге.
«Как и все, был шокирован случившимся. Мы с вами не обладаем достаточно достоверным объемом информации.(...) Аппарат полномочного представителя окажет все необходимое содействие», – подчеркнул Цуканов.
Он также назвал произошедшее «крайне неприятной ситуацией» и уточнил, что разбираться в ней должны правоохранительные органы.
Напомним, как писали в СМИ, помощник Цуканова мог передавать на Запад информацию с заседаний Совета безопасности РФ. Кроме того, он якобы обладал сведениями о семейных делах бывшей жены Владимира Путина Людмилы Шкребневой.
Справка:
5 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о возбуждении в отношении гражданина РФ Александра Воробьева уголовного дела по статье о госизмене. Санкция статьи предусматривает до 20 лет заключения. В тот же день стало известно, что Воробьев – помощник полпреда президента в УФО Николая Цуканова.
39-летний помощник полпреда окончил Московский психолого-социальный институт, после чего поработал на разных должностях в органах власти в Калининградской области, Карелии и Уральском федеральном округе. С января 2018 года он числился руководителем аппарата помощника президента Российской Федерации в УФО Николая Цуканова, переехавшего на Урал после аналогичного поста в Северо-Западном федеральном округе. Воробьева в Екатеринбург в июле 2018-го переводили распоряжением руководителя администрации президента Антона Вайно.
В прошлом году чиновник, оказавшийся под следствием по делу о госизмене, получил благодарность и благодарственное письмо от Владимира Путина. В прессе Воробьева называют личным юристом Цуканова, очень близким к нему человеком.