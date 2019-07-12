«Крайне неприятная ситуация». Полпред Цуканов впервые прокомментировал задержание своего помощника по подозрению в госизмене

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов заявил, что задержание его помощника Александра Воробьева по подозрению в госизмене стало для него неожиданностью. Как пишет «Интерфакс», об этом полпред заявил 12 июля во время встречи с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы в Екатеринбурге.

«Как и все, был шокирован случившимся. Мы с вами не обладаем достаточно достоверным объемом информации.(...) Аппарат полномочного представителя окажет все необходимое содействие», – подчеркнул Цуканов.

Он также назвал произошедшее «крайне неприятной ситуацией» и уточнил, что разбираться в ней должны правоохранительные органы.

Напомним, как писали в СМИ, помощник Цуканова мог передавать на Запад информацию с заседаний Совета безопасности РФ. Кроме того, он якобы обладал сведениями о семейных делах бывшей жены Владимира Путина Людмилы Шкребневой.