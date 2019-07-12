В Светогорске поймали тайно пробравшегося через границу финна

Сорокавосьмилетний гражданин Финляндии незаконно пробрался в Россию в районе Светогорска. Об этом 12 июля рассказал «Фонтанке» капитан Яакко Хирвонен из Пограничного отряда Юго-Восточной Финляндии.

Инцидент произошёл утром 11 июля в районе деревни Ряйккёля.

«Факт нарушения границы был зафиксирован нашей технической системой и камерами наблюдения. Когда мы заметили, что случилось, мы сообщили об этом нашим российским коллегам, и они быстро нашли и задержали нарушителя. Точных данных о мотивах нет, пока неизвестно, перешёл ли он границу случайно или намеренно. Сейчас проводятся следственные мероприятия, он пока у ФСБ, и мы обсуждаем вопрос экстрадиции», – пояснил Яакко Хирвонен.

По его словам, это второй случай за текущий год, когда границу незаконно переходят из Финляндии в Россию. В обратном направлении с января было зафиксировано 10 подобных нарушений.

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В пресс-службе ПУ ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти добавили, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 322. Перебежчику грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось о том, что сбежавший из России в Финляндию таксист получил вместо политического убежища штраф в 40 тысяч рублей.