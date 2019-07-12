В смертельном лобовом на Приозерском шоссе был третий участник – микроавтобусу не повезло

Стали известны подробности смертельного ДТП с грузовиком и легковушкой, произошедшего в Приозерском районе Ленобласти вечером 11 июля. В нем погиб молодой водитель «Лады».

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 17:45 на 83-м километре трассы «Сортавала». По предварительным данным, 21-летний водитель LADA Priora, следовавший со стороны поселка Лосево в направлении Саперного, по невыясненным причинам выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком MAN с полуприцепом «Тонар», которым управлял 39-летний мужчина.

После этого грузовик, снеся металлическое ограждение, вылетел в кювет и опрокинулся набок. А в «Приору» въехал двигавшийся за ней Mercedes Sprinter. Удар пришелся на правый бок легковушки.

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В результате аварии водитель «Лады» получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте. По факту произошедшего ведется проверка.

Это ДТП стало вторым смертельным случаем на дорогах Ленобласти за 11 июля, причем оба столкновения – с грузовиками. Несколькими часами ранее в Кузьмолово, на трассе Петербург – Матокса, водитель внедорожника Mitsubishi выехал с прилегающей территории прямо под самосвал с песком. А утром 12 июля водитель «Нивы» выехал в лоб самосвалу на дороге «Магистральная» во Всеволожском районе и тоже не выжил.

Всего за 11 июля в Ленобласти было зафиксировано 68 ДТП, в 10 из которых пострадали люди, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Травмы получили 11 человек, в том числе трое детей. Два человека погибли. В Петербурге за четверг произошло 347 аварий, из них 9 – с пострадавшими. Травмы получили 10 взрослых и один ребенок, погибших не было.