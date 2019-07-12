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Общество
12.07.2019 14:06
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«Наша маленькая тайна». СМИ нашли нарушения в работе эробутика, который связывают с дочерью Рамзана Кадырова

Образцом тотальной секретности может служить чеченский магазин Lady A, владение которым приписывают старшей дочери главы республики Айшат Кадыровой. Бельё и аксессуары для тематического веселья клиентам предлагают в атмосфере повышенной интимности. 

Работу бутика протестировали «Открытые медиа», отчёт опубликован 12 июля. Lady A укрепляет семейные отношения в республике с декабря 2017 года, привлекает к рекламе народных артистов Чечни, блогеров федерального значения. За три года магазин вышел за пределы региона, но не обзавёлся собственным сайтом. 

Ознакомиться с ассортиментом белья европейских марок и собственной линейки, золотых наручников, хлыстов с сердечками, возбуждающих гелей и прочего возможно исключительно через Instagram после одобрения администратора аккаунта. Корреспонденту «Открытых медиа» допуск к тайне оформляли несколько дней. 

Продавцы обещают помочь с выбором для воплощения тайных фантазий, предлагают подобрать «что-нибудь погорячее» и обеспечить доставку по всей России и за её пределами. Практически все посты заканчиваются фразой «только тс-с-с, ведь это наша маленькая тайна…». Заверения в качестве клиентам остаётся принимать на веру. Этикеток на товарах нет, чеки приложены с пометкой «недействительно», делятся опытом «Открытые медиа». 

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Из них можно узнать фамилию кассира, дату и стоимость покупки, наименование товара. Название продавца, индивидуальный номер налогоплательщика, его реквизиты не указаны. Опрошенные изданием эксперты назвали серьёзным нарушением такую секретность, за которой можно заподозрить попытку скрыть выручку и уйти от налогов. 

СМИ впервые написали о Lady A в декабре 2017 года. Бутик начал работать в Грозном, побывавшие на открытии местные блогеры называли хозяйкой Айшат Кадырову, но позже удалили посты. В аппарате её отца информацию назвали «грязной ложью». Старшая дочь Рамзана Кадырова также владеет домом исламской моды Firdaws, который шьет одежду по законам шариата, и кондитерской. Как пишут СМИ, кондитерская и Lady A расположены в здании Firdaws.

 

 

 

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