СМИ: Visa и MasterCard могут уйти из России. Госдума готовит законопроект, который запретит платёжным системам выполнять иностранные санкции

К уходу международных платежных систем из России могут привести новые положения закона «О национальной платежной системе», которые Госдума рассмотрит уже 23 июля, сообщает в пятницу, 12 июля, газета «Коммерсантъ».

Поправки официально направлены на «поддержание беспрерывности карточных платежей в России», а по сути предлагают запрет для российских дочерних компаний международных платежных систем (МПС) приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под санкции.

Депутаты предлагают ввести понятие «иностранная платежная система» (ИПС) таким образом, что международные платёжные системы (МПС), зарегистрированные в ЦБ, под него не попадают, поэтому они должны будут впредь подчиняться правилам для обычных «платежных систем». Именно для них в законопроекте вводится запрет на установление «критериев приостановления, прекращения участия в платежной системе по инициативе оператора платежной системы, связанных, соответственно, с приостановлением, прекращением участия в иностранной платежной системе», – пишет «Коммерсантъ».

На данный момент дочерние структуры, состоящие в реестре операторов платежных систем ЦБ, есть у Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB и др.

Реклама



По словам автора поправок, главы профильного думского комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, изменения закона нужны, «чтобы запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам. Мы не должны поощрять такие отключения и терпеть дискриминационные правила». В ЦБ эти предложения уже поддержали, хотя изучить документ на данный момент невозможно. Поправки ещё не опубликованы на официальном сайте Госдумы.

«Текст поправок будет опубликован после рассмотрения на комитете. Заседание комитета ещё не назначено», – уточнили «Фонтанке» в аппарате депутата Аксакова.

По данным «Коммерсанта», на корректировку своих правил платёжным системам дадут 180 дней после вступления поправок в силу. Приостановление расчетов какого-либо банка, например, из-за санкций, будет считаться нарушением. Если после этого платёжная система не выполнит соответствующее предписание ЦБ, российская дочка иностранной платёжной системы будет вычеркнута из реестра операторов платёжных систем ЦБ, то есть фактически запрещена в России.

В крупнейших МПС Visa и MasterCard ситуацию пока не комментируют. На условиях анонимности эксперт, близко знакомый с работой международных банковских систем в РФ, сказал изданию, что менять свои правила под Россию МПС не станут, так как это невозможно с юридической точки зрения, и просто свернут здесь свой бизнес.