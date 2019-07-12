Замглавы Пенсионного фонда признал вину в получении 4,4 миллиона рублей взятки

Справка:

Алексей Иванов начал работать в структурах ПФР в 2016 году, когда он занял должность советника предправления фонда. На следующий год его повысили до заместителя председателя правления. В зону компетенции чиновника попали вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, информационной безопасности и электронных услуг фонда. До этого Иванов занимал руководящие должности в различных компаниях по реализации проектов в сфере информационных технологий.