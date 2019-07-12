Замглавы Пенсионного фонда признал вину в получении 4,4 миллиона рублей взятки
Задержанный накануне заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину в получении взятки. Сегодня его могут арестовать.
«Уголовное дело было возбуждено 9 июля в отношении Иванова, [главы департамента компании "Техносерв Менеджмент" Алексея] Копейкина и неустановленных лиц. Иванов задержан 10 июля. Установлено, что Иванов ... получил взятку в размере 4,4 миллиона рублей», – цитирует 12 июля заявление следователя РИА Новости.
В московской Общественной наблюдательной комиссии заявили, что Иванов признал себя виновным.
Сегодня, 12 июля, рассматривается ходатайство об аресте замглавы ПФР.
Справка:
Алексей Иванов начал работать в структурах ПФР в 2016 году, когда он занял должность советника предправления фонда. На следующий год его повысили до заместителя председателя правления. В зону компетенции чиновника попали вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, информационной безопасности и электронных услуг фонда. До этого Иванов занимал руководящие должности в различных компаниях по реализации проектов в сфере информационных технологий.