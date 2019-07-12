«По Крыму уже особо и говорить нечего». В Кремле рассказали о первом разговоре Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России раскрыл детали телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, предостерегая от «эмоциональных оттенков» на данном этапе.

«Вряд ли сейчас нужно обсуждать какие-то эмоциональные оттенки, тональности. Не для этого был разговор. Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен», – цитирует 12 июля заявление Дмитрия Пескова газета «Ведомости».

По словам представителя Кремля, разговор продлился 20 минут и носил «прагматичный характер». Беседу Путин начал со слова «здравствуйте», отметил Песков, добавив, что президент всегда находит нужные слова.

Во время дискуссии поднимались темы переговоров в нормандском формате, Донбасса, Крыма. «[Про Донбасс] надо говорить не Путину, а жителям Донбасса <...> [По Крыму] уже особо и говорить нечего», – уточнил Песков.

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Пресс-секретарь Путина также заверил, что пока нет конкретных договоренностей о том, повторится ли разговор в будущем.

Напомним, что в начале июля Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным для обсуждения насущных проблем при содействии мировых лидеров. Через несколько дней российский президент заочно ответил своему коллеге, отметив, что «это может быть интересно». 11 июля в Кремле анонсировали готовящийся телефонный разговор двух лидеров, который состоялся вечером того же дня.