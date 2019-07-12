Голунову и не снилось. Как в Петербурге наркосиловики губят друг друга

«Фонтанка» представляет сюжеты изнутри системы борьбы с наркотиками. Это обывателю можно подбросить пакетик, а у своих находят килограммы. Их методы самоуничтожения беспощадны.

Ярослав Чингаев/Коммерсантъ

В любой структуре всегда были, есть и будут понятные участникам невидимые правила игры. Одно из них – не мешать без разрешения чужому доходу. Характер санкций связан с инструментарием. «Фонтанка» демонстрирует, как силовики кусают друг друга гораздо изощреннее и крепче, чем нас.

В декабре 2014 года оперативниками петербургского управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков был задержан Андрей Арфеев. По их информации, он был связан с крупным каналом поставки запрещенных веществ в Россию. В багажнике BMW 320 с госномерами «В ... ОР178», которой управлял Арфеев, обнаружили 10 кг наркотика, в простонародье именуемого «камнем». К слову, реализуй он этот товар в розницу, мог бы получить под 5 млн рублей.

С момента его задержания до передачи дела в суд прошло 3 года. За исключением этого эпизода следствие ему и не пыталось ничего предъявить. Система правосудия, конечно, машина медленная, но все же не настолько, чтобы прошло 3 года от задержания с 10 кг наркотиков без дополнительных обвинений до приговора. В апреле 2018-го Всеволожский суд отмерил ему 7 лет. Любопытно, что к этому моменту все ключевые фигуры, причастные к его задержанию, уже сами были осуждены.

Лихие десятые

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Задержанием Арфеева руководил бывший опер Госнаркоконтроля Василий Беликов. Информацию, что позволила выйти на Арфеева, достал осенью 2014 года его младший коллега Владислав Андриевский. Со стороны более высоких чинов деятельность оперов курировал экс-замначальника службы ФСКН Алексей Смирнов.

Когда Арфеева привезли в отдел, он сразу же сообщил, что работает на ФСБ. В частности, ведет дела с сотрудником Службы экономической безопасности Егором Семенцовым. По данным «Фонтанки», Арфеева и Семенцова могут связывать не только рабочие отношения – совместная поездка в Крым летом 2015 года с семьями не похожа на командировку. Пойманный с 10 кг наркотиков также пообещал Беликову и Смирнову сдать поставщиков. Опера согласились. На следующий день в УФСКН оборвали телефоны звонками насчет Арфеева, а упомянутый им чекист даже будто бы приезжал к начальнику службы и просил замять уголовное дело в отношении задержанного.

Однако наркополицейские просьбам из ФСБ вняли не полностью: Арфеева отпустили под подписку о невыезде, а также проконсультировали о том, какие дать показания, чтобы пойти по делу свидетелем. Параллельно замечтались о грядущих крупных задержаниях, которые им сулил перевербованный агент. К тому же не один: Арфеева взяли у гаража, принадлежащего предпринимателю Сергею Чигадайе. А в самом гараже были обнаружены еще 5 кг наркотиков.

Принципиально все поменялось через полгода. 20 мая 2015 и в автомобилях сотрудников ФСКН Алексея Смирнова и Владислава Андриевского нашлись наркотики. У замначальника отдела в багажнике – 10 кг растительного, а у опера, благодаря которому и был задержан Арфеев, — чуть больше 6 г порошка. Также им вменили мошенничество. По версии уже нового следствия, Смирнов и Андриевский через гражданских лиц взяли 3 млн рублей с Сергея Чидагайи за то, что он не пострадает от той находки у него в гараже.

С делом бывших сотрудников ФСКН и трех гражданских следствие справилось побыстрее, чем с делом Арфеева, – уже через год после их задержания, в июле 2016 года в Невском районном суде начался процесс. Кстати, обеими историями занимался ныне бывший следователь Николай Воробьев. Дело Арфеева оказалось у него в мае 2015 года, как раз когда взяли Смирнова и Андриевского.

Замначальника отдела УФСКН Алексей Смирнов вину не признал. В своих показаниях он обращает внимание на то, что наркотики ему подкинули. Кроме слов и логики, в качестве подтверждения его позиции предлагалась диктофонная запись из его автомобиля. На ней слышны звуки вскрытия автомобиля и голоса неизвестных. Запись датируется теми же сутками, в которые Смирнов был задержан. Однако суд не принял её как доказательство.

Еще до их суда, в марте 2016 года был задержан и старший оперуполномоченный Василий Беликов с тремя сотрудниками ФСКН. Они признали вину во взятке, однако в ходе одного из судебных заседаний наркополицейский, обращаясь к судье, заявил, что за решеткой оказался, потому как в декабре 2014 года по работе перешел дорогу Арфееву и его товарищу из ФСБ Семенцову. Беликова приговорили к девяти годам.

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Поворот в повороте

Через год после приговора Смирнову и Андриевскому, в ноябре 2018 года, происходит арест следователя Николая Воробьева, который вел их дело. Его подозревают в том, что он украл 11 кг порошка – вещдок по делу чемпиона Европы по кикбоксингу Александра Большакова – примерно на 100 млн рублей.

Дело следователя Воробьева, как сообщала «Новая газета», началось с заявления Владислава Андриевского, написанного им уже после того, как он был осужден в октябре 2017 года. Вплоть до приговора он находился под подпиской и пытался вести свою игру – именно для этого на этапе следствия он и признал вину, от которой в суде уже отказался. К настоящему времени бывший сотрудник ФСКН уже на свободе, однако наотрез отказался говорить с «Фонтанкой». По данным нашего издания, Андриевский будет добиваться пересмотра.

Осведомленный собеседник нашего издания рассказал следующую версию событий: после того, как Смирнова и Андриевского задержали, последний уже в статусе обвиняемого всеми силами начал собирать якобы компрометирующую информацию о связях Андрея Арфеева и Егора Семенцова с контрабандистами наркотиков. Свои действия он координировал со службой собственной безопасности ФСБ. Через свои связи в окружении Арфеева и Семенцова Андриевскому удалось выяснить, что 11 кг порошка из дела Большакова были подменены. Однако его заявлению дали ход только тогда, когда Верховный суд подтвердил 22 года лишения свободы для чемпиона и его подельников, то есть в ноябре 2018 года.

В итоге в декабре 2018 года суд арестовал Воробьева, следственные действия по нему идут до сих пор. Дело засекречено. К этому моменту он уже не был следователем – уволен со службы в апреле 2017 года. Примерно в то же время был уволен из ФСБ и Егор Семенцов. Как утверждают собеседники нашего издания, не обошлось без формулировки «по утрате доверия».

Итого: система себя пожрала. Так что – там внутри намного опаснее, чем нам снаружи.

Михаил Грачев