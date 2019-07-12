За оставленный перед «Сапсаном» металлический башмак житель Петербурга приговорен к 21 году колонии

Завершился судебный процесс по делу о приготовлении к теракту на железной дороге между Москвой и Петербургом. Так следствие квалифицировало подложенный перед скоростным поездом «Сапсан» тормозной башмак.

Дело рассматривал Московский окружной военный суд, 12 июля он вынес приговор семи обвиняемым. Шестерым вменялось приготовление к теракту и незаконный оборот оружия. Одного человека судили по статье 205.1 УК «Содействие террористической деятельности».

Фамилии фигурантов перечислены на сайте Московского окружного военсуда — Бобоеров, Боймонов, Наджибудинов, Назимов, Нозимов и двое Рауловых. Они приговорены к срокам от 15 до 21 года, пишет РБК.

Проживающие в Петербурге уроженцы Таджикистана, как установил суд, планировали диверсию на пути «Сапсана» в знак протеста против российского военного вмешательства в Сирию. Их считали приверженцами «Исламского государства» – террористической организации, запрещенной в России. 7 июля 2017 года тормозной башмак был подложен под скоростной поезд. Он получил повреждения на сумму 55 млн рублей, но с рельсов не сошел.

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План сторонников ИГИЛ был осуществлен менее чем через год — в апреле 2018 года смертник совершил подрыв бомбы в поезде метрополитена. По версии Генпрокуратуры, теракт спланировали уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу-Салах и гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов с позывным «Ахмед». Их группировка действовала в Сирии, и после вмешательства России в военную операцию Мухтаров и Махбубов решили продемонстрировать уязвимость российских граждан на своей территории и перевести внимание властей с внешней политики на внутренние проблемы.

Мухтаров и Махбубов в розыске. Под суд отданы 11 человек, вину они не признают. Многие заявляют о подброшенных им вещдоках и просят в судебном процессе исследовать взрывное устройство, якобы найденное в съемной квартире в Петербурге.