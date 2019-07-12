В Минпромторге объяснили, почему в списке «роскошных» машин нет Tesla и Bugatti Veyron

Министерство промышленности и торговли России объяснило обнаруженное Счетной палатой отсутствие некоторых дорогих автомобилей в перечне машин, за которые владельцы должны платить повышенный транспортный налог. Ведомство готово включить их в список. Если налоговая служба предложит.

«Минпромторг России готов по предложениям ФНС России дополнить перечень теми автомобилями, которые не производятся в России и официально не импортируются, но ввозятся гражданами самостоятельно», – цитирует ответ министерство РБК.

Автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей и возрастом менее трех лет облагаются повышенным транспортным налогом. Их перечень, насчитывающий более тысячи моделей, ежегодно публикует Федеральная налоговая служба. Ранее Счетная палата РФ обнаружила, что в него не включены Tesla Model S, Bugatti Veyron и Mercedes S63 АМG Limousine L, из-за чего регионы недополучают налоги.

В Минпромторге пояснили, что перечень роскошных автомобилей составляется по тем данным, которые ведомство получает от автопроизводителей и их представителей. Кроме того, автомобили Mercedes-AMGS 63 4MATIC есть в списке – на 342 позиции, подчеркнули в ведомстве. В документе под этим номером значится «Mercedes-AMG S 63 4MATIC Седан», а отдельно Mercedes S63 АМG Limousine L в перечне нет.