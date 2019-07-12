Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+15°C
/ Завтра: +16
$ 63.02р
71.01р
15:19 12.07.2019
Расширенный поиск

Авто
12.07.2019 13:35
Печать

В Минпромторге объяснили, почему в списке «роскошных» машин нет Tesla и Bugatti Veyron

Министерство промышленности и торговли России объяснило обнаруженное Счетной палатой отсутствие некоторых дорогих автомобилей в перечне машин, за которые владельцы должны платить повышенный транспортный налог. Ведомство готово включить их в список. Если налоговая служба предложит.

«Минпромторг России готов по предложениям ФНС России дополнить перечень теми автомобилями, которые не производятся в России и официально не импортируются, но ввозятся гражданами самостоятельно», – цитирует ответ министерство РБК.

Автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей и возрастом менее трех лет облагаются повышенным транспортным налогом. Их перечень, насчитывающий более тысячи моделей, ежегодно публикует Федеральная налоговая служба. Ранее Счетная палата РФ обнаружила, что в него не включены Tesla Model S, Bugatti Veyron и Mercedes S63 АМG Limousine L, из-за чего регионы недополучают налоги.

В Минпромторге пояснили, что перечень роскошных автомобилей составляется по тем данным, которые ведомство получает от автопроизводителей и их представителей. Кроме того, автомобили Mercedes-AMGS 63 4MATIC есть в списке – на 342 позиции, подчеркнули в ведомстве. В документе под этим номером значится «Mercedes-AMG S 63 4MATIC Седан», а отдельно Mercedes S63 АМG Limousine L в перечне нет.

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «КВС»
12.07.2019 12:35

ЖК «Жили-Были» аккредитован по программе «Военная ипотека»

Сбербанк аккредитовал жилой комплекс «Жили-Были» от ГК «КВС» по военной ипотеке.
ГК «КВС»
12.07.2019 11:53

Хорошая новость для тех, кто хочет продать свою квартиру

15 июля ГК «КВС» проводит День консультаций по вторичному рынку недвижимости.
Setl Group
12.07.2019 11:23

Setl Group завершил противоаварийные работы в особняке Веге

Холдинг Setl Group завершил первоочередные и противоаварийные работы в особняке Г.И. Веге на Октябрьской набережной, 38.
ГК «Эталон»
12.07.2019 10:35

Завершены монолитные работы в корпусе 6.1 ЖК «Охта Хаус»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Лагоды, д. 6 лит. А.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.07.2019 18:00

Готовность номер один: построен новый «Образцовый квартал»

Строительная компания «Терминал-Ресурс» объявила о завершении строительства очередного малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4» в Пушкинском районе.
Setl City
11.07.2019 16:42

ЖК «Зеленый квартал» аккредитован по программе военной ипотеки

Кредит предоставляет Банк «Санкт-Петербург». Предложение доступно клиентам «Петербургской Недвижимости».
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
11.07.2019 15:06

В Группе «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2019 года

11 июля в центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейными» покупателями стали Андрей и его супруга Виктория, которые приобрели квартиру в жилом комплексе BOTANICA, строящемся в Петроградском районе вблизи Ботанического сада.
ГК «Ленстройтрест»
11.07.2019 13:28

Коммерческие помещения в ЖК «Юттери» растут в цене

ГК «Ленстройтрест» повышает стоимость коммерческой недвижимости, расположенной на первых этажах жилых корпусов в финском квартале «Юттери». В зависимости от площади лота цена увеличится от 5 000 до 20 000 рублей за квадратный метр.
фото предоставлено компанией АО «Альфа-Банк»
11.07.2019 11:52

При поддержке Альфа-Банка построен рыболовный траулер стоимостью 33 млн евро

При поддержке Альфа-Банка построен первый из двух рыболовных морозильных траулеров ГК «ФЭСТ». Стоимость каждого судна — 33 млн евро, общий объем инвестиционного проекта — 66 млн евро. Объем предоставленного банком финансирования — 47 млн евро.
Setl City
11.07.2019 11:36

Setl Group построил новый участок Комендантского проспекта

Современную шестиполосную магистраль со светофорами, разметкой, знаками и велодорожками построил Setl Group в Приморском районе.
Группа ЦДС
11.07.2019 11:17

Группа ЦДС развивает улично-дорожную сеть в ЦДС «Московский»

К 15 августа в жилом комплексе ЦДС «Московский» будут завершены работы по созданию двух участков дорог протяженностью 260 м.
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
11.07.2019 10:49

«Строительный трест» объявляет о результатах продаж по итогам первого полугодия 2019 года

В первом полугодии 2019 года продажи компании «Строительный трест» достигли 7,7 млрд рублей, что на 38% больше чем в январе-июне 2018 года. Общая доля сделок с использованием ипотеки составила 51%.