Москвич уехал из петербургского клуба А2 на машине скорой и очнулся в токсикологии. Через две недели он вспомнил про часы за 300 тысяч

Концерт двухнедельной давности в клубе на Петроградской стороне закончился для гостя из столицы поездкой в НИИ cкорой помощи. Малоприятное пробуждение он списывает на отравителей, которые его обокрали.

Как стало известно «Фонтанке» 12 июля, с заявлением в полицию москвич обратился накануне вечером, вернувшись для этого в Петербург. Он рассказал, что в ночь на 30 июня отдыхал в клубе A2 на проспекте Медиков, выпивал, внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. На утро в отделении токсикологии НИИ cкорой помощи, поморщившись, он не нашел iPhone, наушников и брендовых часов Maurice Lacroix. С этим знанием и предположением, что его опоили, 25-летний молодой человек в тот же день вернулся в Москву. Дома руководитель проектов в компании, которая, по данным СПАРК, торгует письменными принадлежностями (по данным нашего издания, бизнес принадлежит отцу пострадавшего), проверил банковские счета и понял, что с них списано больше 25 тысяч рублей.

В заявлении он указал общий ущерб больше 400 тысяч рублей (самыми дорогими стали часы за 300 тысяч) и приметы вероятных отравителей. Они якобы сидели за соседним столиком, под подозрение попали двое молодых людей в темных кофтах и девушка в светлом.

«Фонтанка» связалась с потерпевшим, в настоящее время он ждет, когда сможет увидеть себя на записях с камер видеонаблюдения.

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В клубе нашему корреспонденту сообщили, что случай с молодым человеком, вероятно, помнят более детально, чем он сам. «За столиком сидел он один. Первую жалобу на него мы получили от компании за соседним столиком. Молодой человек толкался локтями, на замечания не реагировал и находился не в очень адекватном состоянии. Охранники вывели его из зала, вызвали скорую помощь и передали медикам. Все время посетитель находился под наблюдением гостей, охраны и клубного врача. Несколько дней назад он позвонил нам и поблагодарил за то, что не оставили его в беспомощном состоянии», – рассказали в A2.

По данным «Фонтанки», предварительно медики диагностировали у посетителя отравление кислотой. В клубе уже успели посмотреть видеозаписи с камер и уверяют, что никого подходящего под описание опаивателей они не нашли. Жаловавшиеся на москвича соседи на злоумышленников также не похожи.