«Нам нужен каждый. Трезвым». Глава Курганской области попросил жителей региона не пить хотя бы днем в будни

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков после посещения местного парка культуры и отдыха решил обратиться к жителям с просьбой не пить. Об этом он написал в своем Instagram.

«Заехал сегодня в ЦПКиО. Один за другим подошли пять человек. Кто попросил совместное фото, кто поговорить про советскую власть. Трое из пяти были нетрезвы. Днём, в четверг. Берегите себя, друзья, нам нужен каждый. Трезвым. У нас с вами очень много работы», – подчеркнул Шумков.

Подписчики по-разному отреагировали на слова врио губернатора. Некоторые его поддержали, но многие потребовали не отбирать у людей отдых: «Пивзавод не трожьте... И разливашечку тоже. Лучше культуру поднимайте (и пития тоже)», – пишет Сергей.