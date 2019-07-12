Петербуржцев оставили без шашлыка. Смольный снес летние кафе в Южно-Приморском парке, обошлось без бензина

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил три участка городской земли от незаконного общепита. Как рассказали 12 июля в ведомстве, два из них находились на территории Южно-Приморского парка.

Одно кафе в виде сборного шатра на металлическом каркасе с тентом и прилегающей к нему летней верандой заняло 250 кв. м. Права на землю ИП подтвердить не смог. В итоге ККИ демонтировал конструкцию и изъял более 170 единиц уличной мебели.

Той же участи подверглась мангал-беседка ООО «Тверь-авто плюс». У компании был договор с городом, но часть оборудования вышла за его пределы. Из 67 кв. м использованной земли 45 кв. м были заняты без разрешения.

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Ранее «Фонтанка» рассказывала про демонтаж кафе на территории Южно-Приморского парка. Визит чуть было не окончился плачевно для сотрудников ККИ: защитники заведения облили чиновников бензином и попытались поджечь. Предпринимателя задержали, обливание бензином квалифицировали как насилие над властью.

Кроме того, ККИ снес незаконную летнюю террасу на Промышленной улице, 5, которую установил «АгроСнабХолдинг». В аренде земельный участок площадью 41 кв. м не находился, пояснили в ведомстве.

Теперь предпринимателям грозят штрафы за незаконное размещение объектов благоустройства.

