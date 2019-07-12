На Avito продают скандально известную бронированную дверь легендарного муниципального избиркома «Красненькая речка»

Скандально известную бронированную дверь избирательной комиссии муниципалитета «Красненькая речка» с зарешеченным окном выставили на продажу. Объявление на сайте Avito разместил зарегистрированный накануне пользователь по имени Георгий Речкин.

«Та самая легендарная дверь ИКМО Красненькая речка! Гарантия безопасности и спокойствия! Как заметил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, "враг не пройдет, да и другу несладко придется!" Все вырученные средства от продажи пойдут на пожертвования в приют для животных! Самовывоз из ИКМО», – говорится в объявлении. Просят за дверь более 30 тысяч рублей.

Скришот с сайта avito.ru

Председатель муниципалитета Александр Абраменко сказал «Фонтанке», что объявление видел, но никакого отношения к нему не имеет. «Мы эту дверь сразу же сняли после того, как внимание на нее обратил Центризбирком. И вдруг выяснилось, что на балансе муниципалитета этой двери нет, кто ее купил и поставил, непонятно. Где она сейчас, не знаю, я ее не сторожу: я отдельно, дверь — отдельно», – сказал Абраменко. Он уточнил при этом, что пожертвования в приюты для животных делает регулярно, с каждой зарплаты.

Напомним, бронированная дверь избирательной комиссии «Красненькой речки» возмутила члена Центризбиркома Евгения Шевченко, который приезжал в Петербург в конце июня. Он обвинил избирком в «скотском отношении» к кандидатам. «Это недопустимо. Это не то что неуважение, это просто плевок людям», – сказал он.