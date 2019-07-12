В Кремле объяснили необходимость уничтожения «санкционки»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что продукты, которые запрещены для ввоза на территорию РФ, не должны становиться «полем деятельности для злоупотребления».

«Очень важно, чтобы санкционные продукты именно оставались санкционными, чтобы они не превращались в поле деятельности для злоупотребления. И вот как администрировать это – вот в этом вопрос. Именно поэтому производится уничтожение, а не использование в каких-либо других целях», – цитирует 12 июля заявление Пескова РИА Новости.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что в вопросе отказа от уничтожения еды «пока речь идет об экспертной дискуссии», а не о принятии конкретных решений.

Напомним, что российский вице-премьер Алексей Гордеев сегодня заявил, что уничтожать санкционную продукцию – «в принципе неправильно». Ранее Совет при президенте РФ и Роспотребнадзор рекомендовали отказаться от практики уничтожения запрещенных продуктов питания.