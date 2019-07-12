Продолжается традиционная распродажа Уральских авиалиний на бархатный сезон

Фото: Овчинникова Е.В.

Торопитесь, авиабилетов по специальной цене остается все меньше! Воспользоваться акцией можно по 21 июля 2019 года на вылеты с 20 августа по 23 декабря 2019 года.

Выбирайте свое любимое направление на «бархатный сезон» здесь. Распродажа продлится по 21 июля 2019 года. Акция действует на вылеты с 20 августа по 23 декабря 2019 года*. Билеты приобретайте на uralairlines.com и в любой авиакассе вашего города.

Напоминаем, что бонусы программы лояльности «Крылья» доступны и во время распродажи. Просто используйте их для оплаты билета и получайте еще больше скидок. Те, кто не зарегистрирован в программе могут зарегистрироваться в один клик на сайте авиакомпании и сразу получить приветственные 500 бонусов.

*Сроки акции: с 8 по 21 июля 2019 года на вылеты с 20 августа по 23 декабря 2019 года. Организатор акции: ОАО АК "Уральские авиалинии"; ИНН 6608003013 / ОГРН 1026605388490; адрес юридического местонахождения организации: 620025, г. Екатеринбург, пер. Утренний,1Г. Возможны ограничения по некоторым направлениям. Количество мест ограничено. Полный список направлений распродажи смотрите здесь. Билеты в продаже на uralairlines.com и в любой авиакассе вашего города.