Половине россиян безразлична Грузия. Политическая ситуация не сильно влияет на отношение к соседней стране
Почти 50% граждан России рассказали о своей индифферентной позиции по поводу соседней кавказской республики. До обострения отношений между Москвой и Тбилиси этот процент был примерно таким же, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».
«Как показал опрос, почти половина россиян (48%) безразлично относятся к Грузии, 37% – хорошо, 7% затруднились ответить, и лишь 8% опрошенных плохо относятся к этому государству», – сообщает 12 июля РИА Новости со ссылкой на данные исследования ФОМ.
Если в 2019-м 48% опрошенных заявили о безразличии к Грузии, то согласно прошлогоднему опросу ФОМ, их было 54%.
Год назад, до обострения ситуации, ровно 8% говорили о своем плохом отношении.
Большинство (71%) россиян уверены, что хорошие отношения в равной степени важны для обеих стран.
Справка:
Отношения между двумя странами начали ухудшаться в июне. Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 числа. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.
Авиасообщение между Россией и Грузией было разорвано 8 июля. В тот же день Госдума предложила запретить грузинские напитки и денежные переводы в республику в ответ на «антироссийские провокации». Путин высказался против.