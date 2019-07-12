Половине россиян безразлична Грузия. Политическая ситуация не сильно влияет на отношение к соседней стране

Почти 50% граждан России рассказали о своей индифферентной позиции по поводу соседней кавказской республики. До обострения отношений между Москвой и Тбилиси этот процент был примерно таким же, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

«Как показал опрос, почти половина россиян (48%) безразлично относятся к Грузии, 37% – хорошо, 7% затруднились ответить, и лишь 8% опрошенных плохо относятся к этому государству», – сообщает 12 июля РИА Новости со ссылкой на данные исследования ФОМ.

Если в 2019-м 48% опрошенных заявили о безразличии к Грузии, то согласно прошлогоднему опросу ФОМ, их было 54%.

Год назад, до обострения ситуации, ровно 8% говорили о своем плохом отношении.

Большинство (71%) россиян уверены, что хорошие отношения в равной степени важны для обеих стран.