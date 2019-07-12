Происшествия
Докопались. Смертельный пожар на ТЭЦ в Мытищах мог начаться с земельных работ
Пожар на Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах произошёл из-за повреждения газовой трубы во время земляных работ. Об этом 12 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс».
Как уточнили источники агентства в службах технического надзора региона, возгорание спровоцировал взрыв газа в трубе диаметром 700 мм, которая проходит под землёй на глубине нескольких метров. На этом же участке компания-подрядчик проводила строительные работы.
До этого, как подчёркивается, состояние трубопровода нареканий не вызывало. Согласно документации, обслуживали его своевременно. «Характер повреждений на трубе говорит о высокой вероятности внешнего воздействия через глубокие слои грунта», – объяснил собеседник агентства.
В министерстве экологии и природопользования Московской области подтвердили, что причиной пожара стала утечка газа. Других нарушений природоохранного законодательства в ходе обследования не зафиксировали.
Следственный комитет квалифицировал случившееся как нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (часть 1 статьи 217.1 УК РФ). Ущерб оценили в 150 миллионов рублей.
Справка:
11 июля около 11:00 мск произошло возгорание газопровода, осуществляющего подачу газа на ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго». Данный газопровод не принадлежит «Мосэнерго», возгорание, утверждало предприятие, произошло за пределами территории станции. Генерирующее оборудование ТЭЦ-27 не пострадало. Трансформатор, о возгорании которого сообщили некоторые СМИ, также не принадлежит «Мосэнерго» и находится за пределами станции. Среди персонала ТЭЦ-27 пострадавших нет. При ЧП погибла женщина-охранник, МЧС сообщало о 13 пострадавших.