ЖК «Жили-Были» аккредитован по программе «Военная ипотека»

ГК «КВС»

Сбербанк аккредитовал жилой комплекс «Жили-Были» от ГК «КВС» по военной ипотеке.

Теперь на покупку квартиры в новостройке вы можете оформить кредит по программе «Военная ипотека» с процентной ставке от 9,5%. Сумма кредита от 300 тыс рублей до 2,502 млн. рублей. Срок кредитования – до 20 лет (при этом срок возврата кредита не должен превышать предельный срок, на который предоставляется Целевой жилищный заем). Подробнее с условиями ипотечного кредитования по программе «Военная ипотека» можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

24-этажный жилой комплекс «Жили-Были» расположен в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Напротив дома расположен Шуваловский парк, на который можно будет любоваться прямо из окна своей квартиры. В нескольких минутах ходьбы от дома находится ближайшая станция метро «Парнас». В районе, где возводится «Жили-Были», уже построена необходимая социальная и торговая инфраструктура. Работают современные детские сады и школы, торговые центры и магазины шаговой доступности. Не откладывайте мечту на завтра – купите квартиру в ЖК «Жили-Были» уже сегодня!

Специалисты отдела продаж компании «КВС» помогут вам выбрать квартиру и определиться с наиболее подходящей формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Жили-были» (застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/)